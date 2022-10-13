Степашин заявил, что Путину придется остаться на посту после 2024 года
Бывший председатель правительства России Сергей Степашин сообщил об отсутствии замены президенту Владимиру Путину — особенно в условиях частичной мобилизации. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости». По его словам, Путину придется остаться на своем посту вне зависимости от его желания.
«Мы не должны повторять 1917 год, когда ближайшее окружение Николая II, по сути дела, его предало. Я считаю, что Путину придется, хочет или не хочет, свой крест пронести еще, до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир», — подчеркнул Степашин.
Он также отметил, что руководить государством вечно нельзя, однако в этой ситуации «совершенно очевидно, что никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации, по сути дела, активных боевых действий против НАТО и американцев», — сказал экс-премьер.
Путин был избран президентом России в четвертый раз 7 мая 2018 г. Следующие выборы на этот пост пройдут в 2024 г. В июле этого года представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, будет ли Путин переизбираться на новый срок, самому президенту России. «Вот [об этом] его спросите сами», — сказал он тогда. В ноябре прошлого года российский лидер сказал, что пока не принял решения по поводу выборов в 2024 г., но отметил, что наличие права на переизбрание «уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую».
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