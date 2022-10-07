ВЦИОМ: президенту Путину доверяют 81,1% россиян

Ранее результаты опроса ВЦОМ показали, что почти треть россиян (28%) назвали Путина главным символом современной России. По мнению респондентов, современную Россию символизируют именно государственные деятели. В частности, на втором месте в этом рейтинге символов современной России находится министр обороны Сергей Шойгу, за него проголосовали 7% опрошенных. За главу МИД Сергея Лаврова — 5%.