ВЦИОМ: президенту Путину доверяют 81,1% россиян
Президенту России Владимиру Путину доверят 81,1% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании принимали участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Результаты исследования показали, что Путину доверяют 81,1% респондентов, премьер-министру Михаилу Мишустину — 63,7%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 32,7%, лидеру фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергею Миронову — 33,9%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 19,4%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 10,7%.
Одобряют деятельность президента 76,9% респондентов, деятельность Мишустина — 51,8%, деятельность правительства — 51,9%.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41,6%, КПРФ — 10,0%, ЛДПР — 8,6% , «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,6% и «Новые люди» — 4,1%.
Ранее результаты опроса ВЦОМ показали, что почти треть россиян (28%) назвали Путина главным символом современной России. По мнению респондентов, современную Россию символизируют именно государственные деятели. В частности, на втором месте в этом рейтинге символов современной России находится министр обороны Сергей Шойгу, за него проголосовали 7% опрошенных. За главу МИД Сергея Лаврова — 5%.
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