Газета
Общество

ВЦИОМ: президенту Путину доверяют 81,1% россиян

Ведомости

Президенту России Владимиру Путину доверят 81,1% россиян, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании принимали участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Результаты исследования показали, что Путину доверяют 81,1% респондентов, премьер-министру Михаилу Мишустину — 63,7%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 32,7%, лидеру фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергею Миронову — 33,9%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 19,4%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 10,7%.

Одобряют деятельность президента 76,9% респондентов, деятельность Мишустина — 51,8%, деятельность правительства — 51,9%.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 41,6%, КПРФ — 10,0%, ЛДПР — 8,6% , «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,6% и «Новые люди» — 4,1%.

Ранее результаты опроса ВЦОМ показали, что почти треть россиян (28%) назвали Путина главным символом современной России. По мнению респондентов, современную Россию символизируют именно государственные деятели. В частности, на втором месте в этом рейтинге символов современной России находится министр обороны Сергей Шойгу, за него проголосовали 7% опрошенных. За главу МИД Сергея Лаврова — 5%.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных