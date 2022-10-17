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Партия консерваторов начнет обсуждать отставку премьера Великобритании

Позиции Лиз Трасс резко ослабли после провала ее экономического плана
Глеб Мишутин
Возможность сохранить свой пост у Лиз Трасс пока есть / JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT / AFP

Верхушка консервативной партии Великобритании начинает обсуждение возможной отставки премьер-министра Лиз Трасс, сообщила 15 октября газета The Guardian. По ее данным, в ближайший понедельник высокопоставленные консерваторы проведут совещание, темой которого станет политическое будущее Трасс.

Организаторами встречи выступают сторонники Риши Сунака – бывшего канцлера казначейства (должность, аналогичная министру финансов) и оппонента Трасс на выборах лидера консерваторов в сентябре. Как пояснил The Guardian источник, знакомый с ходом переговоров, противники Трасс рассматривают ее смещение как «миссию по спасению консервативной партии и экономики страны». The Times со ссылкой на источники сообщает, что уволенный на днях бывший канцлер казначейства Квази Квартенг отводит пребыванию Трасс на посту премьера несколько недель.

Положение Трасс стало шатким после провала ее плана экономических реформ, основанного на предвыборных обещаниях. В него вошли такие меры, как отказ от повышения корпоративного налога (аналога налога на прибыль) и сохранение его на уровне 19%, снижение с 45 до 40% налога на доходы сверхбогатых (имеющих доходы более 150 000 фунтов год), а также понижение НДФЛ с 20 до 19% с апреля 2023 г.

Итогом таких реформ стал бы дефицит бюджета объемом в 45 млрд фунтов стерлингов ($50,4 млрд), что соответствует 2% годового ВВП страны. После объявления о реформах фунт стерлингов рухнул до исторического минимума (1,0348 к доллару 26 сентября), а Банк Англии стал массово скупать государственные облигации. Под угрозой провала пакета реформ при голосовании в парламенте правительство Трасс пошло на попятную и не стало отменять снижение налога на сверхбогатых, но ситуацию это не улучшило. 15 октября Трасс признала, что ее финансовый план имел неприятные последствия. Днем ранее Квартенг ушел в отставку, а корпоративный налог было все-таки решено повысить до 25%. Таким образом, пояснила The Guardian, Трасс уступила давлению рынков, что негативно сказалось на ее авторитете как премьера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных