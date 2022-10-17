Партия консерваторов начнет обсуждать отставку премьера Великобритании

Итогом таких реформ стал бы дефицит бюджета объемом в 45 млрд фунтов стерлингов ($50,4 млрд), что соответствует 2% годового ВВП страны. После объявления о реформах фунт стерлингов рухнул до исторического минимума (1,0348 к доллару 26 сентября), а Банк Англии стал массово скупать государственные облигации. Под угрозой провала пакета реформ при голосовании в парламенте правительство Трасс пошло на попятную и не стало отменять снижение налога на сверхбогатых, но ситуацию это не улучшило. 15 октября Трасс признала, что ее финансовый план имел неприятные последствия. Днем ранее Квартенг ушел в отставку, а корпоративный налог было все-таки решено повысить до 25%. Таким образом, пояснила The Guardian, Трасс уступила давлению рынков, что негативно сказалось на ее авторитете как премьера.