Пленарные заседания Госдумы с участием представителей Минобороны не будут транслировать

Председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев написал у себя в Telegram-канале: «Сегодня пленарное заседание Думы начали с обсуждения проблемы мобилизации многодетных отцов. Согласно указаниям Генштаба, о которых я писал, если в семье есть трое несовершеннолетних детей до 16 лет, то отцу предоставляется отсрочка. На деле военкоматы действуют по-разному, часто не следуя указаниям». Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по обороне до конца заседания представить согласованное с Минобороны решение проблемы, отметил Метелев: «Будет закрытое обсуждение. Об итогах напишу».