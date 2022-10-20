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Пленарные заседания Госдумы с участием представителей Минобороны не будут транслировать

В закрытом режиме были приняты поправки об организации физической подготовки военнослужащих
Елена Мухаметшина
Денис Гришкин / Ведомости

Госдума стала закрывать от журналистов обсуждение вопросов повестки пленарных заседаний, на которых рассматриваются законопроекты, которые представляет Министерство обороны. 19 октября в 16.00 Госдума должна была обсуждать законопроект об изменении порядка организации физической подготовки военнослужащих и лиц, проходящих специальную службу, сказали «Ведомостям» два собеседника в Госдуме. Согласно порядку работы Госдумы, доклад от правительства на заседании представлял статс-секретарь – замминистра обороны Николай Панков.

Председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев написал у себя в Telegram-канале: «Сегодня пленарное заседание Думы начали с обсуждения проблемы мобилизации многодетных отцов. Согласно указаниям Генштаба, о которых я писал, если в семье есть трое несовершеннолетних детей до 16 лет, то отцу предоставляется отсрочка. На деле военкоматы действуют по-разному, часто не следуя указаниям». Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по обороне до конца заседания представить согласованное с Минобороны решение проблемы, отметил Метелев: «Будет закрытое обсуждение. Об итогах напишу».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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