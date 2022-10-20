Пленарные заседания Госдумы с участием представителей Минобороны не будут транслировать

Пленарные заседания Госдумы с участием представителей Минобороны не будут транслироватьВ закрытом режиме были приняты поправки об организации физической подготовки военнослужащих
Госдума стала закрывать от журналистов обсуждение вопросов повестки пленарных заседаний, на которых рассматриваются законопроекты, которые представляет Министерство обороны. 19 октября в 16.00 Госдума должна была обсуждать законопроект об изменении порядка организации физической подготовки военнослужащих и лиц, проходящих специальную службу, сказали «Ведомостям» два собеседника в Госдуме. Согласно порядку работы Госдумы, доклад от правительства на заседании представлял статс-секретарь – замминистра обороны Николай Панков.
Председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев написал у себя в Telegram-канале: «Сегодня пленарное заседание Думы начали с обсуждения проблемы мобилизации многодетных отцов. Согласно указаниям Генштаба, о которых я писал, если в семье есть трое несовершеннолетних детей до 16 лет, то отцу предоставляется отсрочка. На деле военкоматы действуют по-разному, часто не следуя указаниям». Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по обороне до конца заседания представить согласованное с Минобороны решение проблемы, отметил Метелев: «Будет закрытое обсуждение. Об итогах напишу».