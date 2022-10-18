Прекращение прямых трансляций из Госдумы избавит избирателей «от хайпа»«Ведомости» опросили депутатов-журналистов, что они думают об обсуждении «чувствительных вопросов» в закрытом режиме
Совет Госдумы решил ограничить трансляции пленарных заседаний на сайте в режиме реального времени. Увидеть их смогут только аккредитованные журналисты, таких в нижней палате парламента около 1000. Опрошенные «Ведомостями» депутаты с опытом работы в СМИ единодушно поддержали эту меру, назвав ее «вынужденной, но необходимой».
Вице-спикер Петр Толстой, экс-ведущий информационно-политических передач на «Первом канале», объяснил решение прекратить трансляции тематикой вопросов, которые обсуждаются на пленарных заседаниях. «В основном сейчас обсуждаем вопросы проведения специальной военной операции (СВО) и связанные с ней», – сообщил он «Ведомостям».
По словам депутата, прямая трансляция на сайте дает мгновенный доступ к «важной информации» лицам и организациям, действующим не в интересах России. «При этом трансляции для журналистов сохраняются. Публиковать что-то или нет – это уже их ответственность», – добавил он. Отвечая на вопрос «Ведомостей» о реакции его коллег на такие меры, вице-спикер сказал, что «в целом» среди депутатов решение о прекращении трансляций «было воспринято с пониманием».
Время действия ограничений Толстой связал со сроками проведения СВО.
Зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко (в прошлом – ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1») объяснил прекращение прямых трансляций на сайте и в социальных сетях нижней палаты парламента режимом «особенного времени» и вопросами безопасности. «Мы минимизируем риски. Поскольку любая информация используется нашими врагами, депутатский корпус поддержал решение совета Думы прекратить трансляцию заседаний в интернете», – повторил он тезис Толстого.
Ревенко добавил, что парламент «не закрывается от общества в любом случае».
18 октября в начале пленарного заседания перед депутатами выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. Трансляция с этого выступления не шла на сайте Госдумы, ее не организовали и для журналистов, находившихся на Охотном Ряду. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что Хуснуллин выступит по теме переезда жителей Херсонской области в другие регионы России в связи с обстрелами там. По словам одного из собеседников «Ведомостей», на время выступления Хуснуллина по теме Херсона у депутатов забрали мобильные телефоны.
Ревенко подтвердил, что часть пленарного заседания 18 октября действительно прошла в закрытом режиме в связи выступлением вице-премьера. «Закрытый режим заседаний использовался и раньше. Здесь никаких проблем нет. По мере необходимости мы пользуемся этой нормой, когда представители власти представляют нам информацию, которая в текущих условиях не подлежит разглашению», – пояснил он «Ведомостям».
«Сейчас Госдумой обсуждается чрезвычайно много чувствительных вопросов, которые любят спокойное методичное обсуждение и не терпят хайпа», – поддержал коллег депутат Евгений Попов, ведущий политического ток-шоу «60 минут» на «России-1». Он подчеркнул, что прекращение прямых эфиров не означает, «что кулуарно, без общественного обсуждения и контроля принимаются какие-то решения».
Решение об ограничении трансляций пленарных заседаний Госдумы в интернете начало действовать с 18 октября. Они шли на сайте нижней палаты 10 лет. Источники «Ведомостей» утверждают, что аналогичная мера будет принята и Советом Федерации. Эти решения позволят «не тревожить граждан без повода». В самой верхней палате этого не подтверждали.