Прекращение прямых трансляций из Госдумы избавит избирателей «от хайпа»

18 октября в начале пленарного заседания перед депутатами выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. Трансляция с этого выступления не шла на сайте Госдумы, ее не организовали и для журналистов, находившихся на Охотном Ряду. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что Хуснуллин выступит по теме переезда жителей Херсонской области в другие регионы России в связи с обстрелами там. По словам одного из собеседников «Ведомостей», на время выступления Хуснуллина по теме Херсона у депутатов забрали мобильные телефоны.