Совет Госдумы решил ограничить трансляцию заседаний палаты

«Это все очень сложные вопросы. Чтобы в такой ситуации не давать возможность тиражировать обсуждения, было принято решение закрыть трансляции», – говорит он. По его словам, трансляции пленарных заседаний будут организованы только для журналистов, которые аккредитованы в Госдуме: сейчас их около 1000 человек. Источник ТАСС в нижней палате также отметил, что решение было связано с тем, что большая часть повестки работы депутатов в настоящее время связана с законодательным обеспечением специальной военной операции на Украине.