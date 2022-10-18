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Совет Госдумы решил ограничить трансляцию заседаний палаты

Вслед за нижней палатой такое решение может принять Совет Федерации
Анастасия Майер Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

Совет Госдумы принял в понедельник решение об ограничении трансляции пленарных заседаний палаты на сайте в режиме реального времени, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник. Это подтвердили «Ведомостям» три источника в нижней палате.

Источник в аппарате Госдумы говорит, что совет нижней палаты принял решение прекратить прямые трансляции заседаний на сайте нижней палаты с 18 октября. По словам этого собеседника «Ведомостей», сейчас большая часть вопросов повестки Госдумы связана с обсуждением мер поддержки солдат и офицеров, участвующих в спецоперации, и с вопросами ее законодательного обеспечения.

«Это все очень сложные вопросы. Чтобы в такой ситуации не давать возможность тиражировать обсуждения, было принято решение закрыть трансляции», – говорит он. По его словам, трансляции пленарных заседаний будут организованы только для журналистов, которые аккредитованы в Госдуме: сейчас их около 1000 человек. Источник ТАСС в нижней палате также отметил, что решение было связано с тем, что большая часть повестки работы депутатов в настоящее время связана с законодательным обеспечением специальной военной операции на Украине. 

На вопрос, как избиратели могут увидеть работу избранных ими депутатов, собеседник ответил, что большинство парламентов в мире не ведут прямые трансляции со своих заседаний. Прямые трансляции Госдумы шли на сайте 10 лет. По словам другого источника «Ведомостей», такое решение принято с одной целью: чтобы «некоторые депутаты опрометчиво не раскачивали ситуацию». Еще один источник пояснил, что отмена прямых трансляций позволит «не тревожить граждан без повода».

18 октября в начале пленарного заседания перед депутатами выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. Трансляция с этого выступления не шла на сайте Госдумы, ее не организовали и для журналистов, находившихся на Охотном Ряду. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что Хуснуллин выступит по теме переезда жителей Херсонской области в другие регионы России в связи с обстрелами там. По словам одного из собеседников «Ведомостей», на время выступления Хуснуллина по теме Херсона у депутатов забрали мобильные телефоны.

В среду, 19 октября, в Госдуме пройдет правительственный час министра внутренних дел Владимира Колокольцева. По словам собеседника в нижней палате парламента, такие мероприятия будут транслироваться на сайте Госдумы, если будет соответствующее обращение от министерства. Но транслировать будут именно выступления министра, а вопросы показывать не будут, добавил он.

Также планируется закрыть прямые трансляции, которые идут и на сайте Совета Федерации, заявил источник «Ведомостей» в парламенте. Совфед отменять онлайн-трансляции заседаний не планирует, сказал «РИА Новости» глава комитета по регламенту Тимченко.

В подготовке статьи участвовал Максим Иванов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных