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Республиканцы могут ограничить помощь Украине

Это возможно в случае их победы на ноябрьских выборах в конгресс
Глеб Мишутин
Республиканцы (на фото лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти) в случае победы на выборах в конгресс 8 ноября могут ограничить помощь Украине / Andrew Harnik / AP

Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти 19 октября заявил, что его партия намерена пересмотреть дальнейшую политику помощи Украине. Причиной Маккарти назвал экономические проблемы в самих США. «Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии и они не собираются выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать», – подчеркнул конгрессмен.

Председатель президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия сообщил, что слова Маккарти повергли его в шок. «Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с Маккарти. Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в ее войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы», – цитирует Арахамию Financial Times. Представитель МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что страна рассчитывает на «продолжающуюся двухпартийную поддержку» США, учитывая продолжающийся военный конфликт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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