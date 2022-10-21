Республиканцы могут ограничить помощь Украине

Председатель президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия сообщил, что слова Маккарти повергли его в шок. «Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с Маккарти. Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в ее войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы», – цитирует Арахамию Financial Times. Представитель МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что страна рассчитывает на «продолжающуюся двухпартийную поддержку» США, учитывая продолжающийся военный конфликт.