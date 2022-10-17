ЕС выделит очередной транш военной помощи Украине на 500 млн евро

Помимо этого, Совет ЕС утвердил запуск тренировочной миссии для украинских войск и сил территориальной обороны на территории стран ЕС. Мандат миссии продлится первоначально два года, ее финансирование оценивается в 107 млн евро. Миссия обеспечит координацию с другими международными партнерами-единомышленниками и будет открыта для участия третьих стран, подчеркивается в сообщении.