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ЕС выделит очередной транш военной помощи Украине на 500 млн евро

Ведомости

Главы МИД стран Евросоюза утвердили выделение шестого транша военной помощи Украине на сумму 500 млн евро по линии  Европейского фонда мира (EPF), сообщается на сайте Совета ЕС.

«Мобилизация дополнительных 500 млн евро государствами-членами ЕС является еще одним доказательством того, что мы по-прежнему твердо поддерживаем украинские вооруженные силы для защиты страны от эскалации незаконной агрессии», – приводятся в релизе слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Из этой суммы 490 млн евро будут направлены на поставки военной техники, необходимой для выполнения оборонительных задач, а еще 10 млн евро – на средства индивидуальной защиты, медицинские аптечки и другие средства снабжения. Общая сумма выделенной военной помощи по линии EPF составит 3,1 млрд евро.

Помимо этого, Совет ЕС утвердил запуск тренировочной миссии для украинских войск и сил территориальной обороны на территории стран ЕС. Мандат миссии продлится первоначально два года, ее финансирование оценивается в 107 млн евро. Миссия обеспечит координацию с другими международными партнерами-единомышленниками и будет открыта для участия третьих стран, подчеркивается в сообщении.

После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.

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Обязательства западных стран перед Украиной — уже оказанная и обещанная помощь — к началу октября составили $126 млрд, следует из опубликованных данных Кильского института мировой экономики. Как подсчитали «Ведомости», это 97% годового ВВП Украины, который прогнозируется МВФ на уровне $130 млрд.

14 октября издание Politico писало, что резервный фонд ЕС, предназначенный для помощи странам по замене оружия, поставленного на Украину, не в состоянии справиться с потоком запросов. Сегодня же Боррель заявил, что у ЕС достаточно средств, чтобы выделять Украине военную помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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