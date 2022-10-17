Боррель заверил, что у ЕС достаточно средств для военной помощи Украине

14 октября издание Politico писало, что резервный фонд ЕС, предназначенный для помощи странам по замене оружия, поставленного на Украину, не в состоянии справиться с потоком запросов. По данным издания, в начале спецоперации России на Украине Брюссель подсчитал, что может возместить 85% расходов. После получения еще большего количества запросов в ЕС заявили, что смогут покрыть только около 46% расходов.