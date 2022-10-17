Боррель заверил, что у ЕС достаточно средств для военной помощи Украине
У Евросоюза достаточно средств, чтобы выделять Украине военную помощь, беспокоиться из-за этого не стоит. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Денег достаточно. Не переживайте из-за денег», — отметил Боррель, отвечая на вопрос об истощении средств для компенсации военных поставок Киеву (цитата по «РИА Новости»).
14 октября издание Politico писало, что резервный фонд ЕС, предназначенный для помощи странам по замене оружия, поставленного на Украину, не в состоянии справиться с потоком запросов. По данным издания, в начале спецоперации России на Украине Брюссель подсчитал, что может возместить 85% расходов. После получения еще большего количества запросов в ЕС заявили, что смогут покрыть только около 46% расходов.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.
Обязательства западных стран перед Украиной — уже оказанная и обещанная помощь — к началу октября составили $126 млрд, следует из опубликованных данных Кильского института мировой экономики. Как подсчитали «Ведомости», это 97% годового ВВП Украины, который прогнозируется МВФ на уровне $130 млрд.
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