Депутаты и сенаторы предложили останавливать судебное производство для всех мобилизованных

«Кроме того, действующее нормы не защищают процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента начала боевых действий, например, во время распределения, подготовки, обучения и боевого слаживания», – говорится в пояснительной записке. К примеру, по ст. 215 ГПК суд обязан приостановить производство по делу только в случае участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных конфликтов. «Это представляется несправедливым. Производства по делам с участием данных категорий граждан [то есть мобилизованных, еще не принявших участия в боевых действиях] также должны приостанавливаться», – говорится в документе.