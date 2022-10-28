Депутаты и сенаторы предложили останавливать судебное производство для всех мобилизованных

Депутаты и сенаторы предложили останавливать судебное производство для всех мобилизованныхСейчас законодательство не защищает эти права призывников до вступления в боевые действия
Группа сенаторов и депутатов Госдумы разработала законопроект, который должен унифицировать правила приостановки судебного спора в случаях, когда одна из сторон участвует в боевых действиях или иным способом содействует интересам безопасности РФ. Инициатива касается и мобилизованных, включая находящихся на распределении или подготовке. С проектом закона ознакомились «Ведомости», он должен быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Его авторами стали сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас, Ирина Рукавшникова, а также депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Василий Пискарев, Дмитрий Вяткин, Анна Кузнецова, Татьяна Буцкая и Игорь Антропенко (все – «Единая Россия»).
Законопроект предполагает внесение поправок в Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) и Гражданский кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС) и закон «Об исполнительном производстве». Документом предлагается включить в перечень оснований для приостановления судопроизводства и исполнительного производства случаи участия в боевых действиях, в проведении контртеррористической операции. К таким же факторам предлагается отнести выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта, призыва на военную службу по мобилизации, заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач армии России.
В настоящее время указанные законы по-разному (в том числе не полно) регулируют основания для приостановления судебного или исполнительного производства в таких случаях, говорится в пояснительной записке к тексту инициативы. К примеру, по ст. 143 АПК арбитражный суд обязан приостановить производство по делу только в случае прибывания ответчика в действующую часть Вооруженных сил. При этом в ст. 190 КАС перечислены другие основания для приостановки производства по административному делу: участие ответчика в проведении контртеррористической операции или выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта.
Данные нормы до настоящего времени массово не применялись, поэтому затруднений в правоприменительной практике не было, указывают авторы проекта. Военная спецоперация потребовала актуализировать эти положения для действующих сотрудников силовых и правоохранительных структур.
«Кроме того, действующее нормы не защищают процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента начала боевых действий, например, во время распределения, подготовки, обучения и боевого слаживания», – говорится в пояснительной записке. К примеру, по ст. 215 ГПК суд обязан приостановить производство по делу только в случае участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных конфликтов. «Это представляется несправедливым. Производства по делам с участием данных категорий граждан [то есть мобилизованных, еще не принявших участия в боевых действиях] также должны приостанавливаться», – говорится в документе.
При этом перечисленные случаи не будут основанием для приостановления производств по алиментам, выплачиваемым несовершеннолетним детям, а также исполнения обязательств о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, говорится в пояснительной записке. Федеральная служба судебных приставов ранее сообщала, что приостановит дела по взысканию задолженностей с подлежащих мобилизации граждан.
Юристы разошлись в оценке востребованности законопроекта. «Здесь много неизвестных: сколько таких людей, сколько таких дел. На исполнительном производстве это отразится [и затормозит его], но степень влияния мы пока оценить не можем. В целом, поправки резонные», – сообщил «Ведомостям» председатель Военной коллегии адвокатов Алексей Пономарев.
Адвокат бюро «Забейда и партнеры» Артем Саркисян отметил, что предлагаемые поправки «вносят определенность в правоприменительную практику, но не являются первоочередными». «В проекте закона идет речь о дополнениях в основания приостановления производства по делам, в частности, к таковым отнесена мобилизация. Но участие в боевых действиях само по себе и раньше было самостоятельным основанием для этого. Есть огромное количество гораздо более актуальных вопросов, связанных с мобилизацией, требующих правового регулирования здесь и сейчас», — сказал он «Ведомостям».
Альтернативная гражданская служба в период мобилизации, бронирование, очередность призыва — по всем этим вопросам нет правовой определенности, а в законодательстве есть расхождения, перечислил Саркисян. «Не говоря уже об ответственности за уклонение от мобилизации. Мы каждый день сталкиваемся с этими вопросами», — подчеркнул адвокат.
Заведующий Московской коллегии адвокатов «Бюро адвокатов «Де-юре», вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов также считает, что существовал правовой пробел, который и стремится заполнить законодатель, хотя есть и другие важные вопросы.
«Формально определенное несоответствие закона практике имелось. Факт призыва, безусловно, ограничивает право лица участвовать в судебном разбирательстве или исполнительном производстве, но при этом прямо не подпадает под действие предыдущих редакций процессуальных кодексов. Понятно, что суды могут применять нормы по аналогии, но поскольку прямое толкование не допускало приостановление судебных процессов, то, очевидно, возникает правовой пробел, который нужно заполнить», — объяснил он «Ведомостям».
«Нормы исполнительного производства в целом направлены на соблюдение баланса между общественными и частными интересами. Данные поправки показывают, что интерес государства <…> превалирует над частным интересом кредиторов, которые пытаются получить свои деньги у должника», — заявил Филиппов.
В подготовке статьи участвовали Дарья Мосолкина и Анна Вергазова