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Турчак предложил Минстрою пересчитать плату за ЖКУ для мобилизованных

Они смогут освободить себя от счетов и пени на время прохождения военной службы
Евгения Дубровина
В настоящий момент существует ограничение по сроку действия заявления о перерасчете на коммунальные услуги, указывает Турчак / Евгений Разумный / Ведомости

Секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак обратился к министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с предложением уточнить порядок перерасчета платы за коммунальные услуги при временном отсутствии потребителя и применения их для граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Об этом говорится в письме на имя главы ведомства от 25 октября, с которым ознакомились «Ведомости».

В настоящий момент существует ограничение по сроку действия заявления о перерасчете сроком не более шести месяцев, за которые производится перерасчет платы за коммунальные услуги, указывает Турчак. Если по истечении этого срока временное отсутствие потребителя продолжается, он должен вновь подать заявление.

Согласно предложению генсовета «Единой России», заявление о перерасчете для мобилизованных граждан достаточно будет направить один раз, действие его будет пролонгировано до окончания срока военной службы. Перерасчет оплаты при этом производится за весь период нахождения на службе по мобилизации без ограничения сроков и необходимости повторной подачи заявления.

«Предварительное уведомление исполнителем позволит обеспечить реализацию норм об освобождении мобилизованных от начисления пеней за несвоевременную оплату ЖКУ, исключить случаи возникновения необоснованной задолженности», – говорится в письме Турчака Файзуллину.

Для мобилизованных граждан также невозможно указать дни окончания срока отсутствия – для них это требование предлагается исключить. Перерасчет размера платы осуществляется на весь период мобилизации.

Согласно предложению сенатора, заявление от одиноко проживающего в жилом помещении и мобилизованного гражданина станет основанием для приостановки до завершения срока службы начислений за коммунальные услуги, плата за которые осуществляется по показаниям приборов учета, а также платы за обращение с твердыми бытовыми отходами.

«У одиноко проживающих мобилизованных граждан складывается ситуация, при которой будет накапливаться большая сумма задолженности за коммунальные услуги. При этом она не будет достоверной и не может быть взыскана. Соответственно, в отношении этой категории граждан требуется иное регулирование вопроса», – говорится в письме.

Ранее принятыми поправками в Жилищный кодекс РФ мобилизованные граждане и члены их семьи были освобождены от начисления пеней в случае несвоевременной или неполной оплаты «за жилое помещение, коммунальный услуги, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».

Помощь семьям мобилизованных обсуждалась в том числе в регионах. Об этом говорилось 18 октября на совещании у первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, писали «Ведомости» 21 октября. «Одна из задач – собрать по стране срез проблем, которые волнуют граждан и которые могут потребовать системных решений, в том числе на уровне законодательства», – пояснял источник «Ведомостей».

По словам этого собеседника, сейчас людей меньше беспокоит сам факт мобилизации, но их волнует, «как жить в этих условиях», т. е. бытовые вопросы, к примеру: сохраняется ли оплата за ЖКХ человека, если он мобилизован и т. д. Кроме того, перед региональными властями и помогающими им властями была поставлена задача «опуститься до каждого муниципалитета», дойти до каждой семьи, чтобы понять, что им требуется.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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