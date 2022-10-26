Турчак предложил Минстрою пересчитать плату за ЖКУ для мобилизованных

По словам этого собеседника, сейчас людей меньше беспокоит сам факт мобилизации, но их волнует, «как жить в этих условиях», т. е. бытовые вопросы, к примеру: сохраняется ли оплата за ЖКХ человека, если он мобилизован и т. д. Кроме того, перед региональными властями и помогающими им властями была поставлена задача «опуститься до каждого муниципалитета», дойти до каждой семьи, чтобы понять, что им требуется.