Мобилизованным приостановят исполнительные производства по долгам

ФССП 28 сентября сообщила, что по заявлению мобилизованных граждан исполнительное производство в отношении них может быть приостановлено, напомнил адвокат Александр Передрук. Она ссылалась на ст. 40 закона «Об исполнительном производстве», согласно которой оно может быть приостановлено по просьбе призывника, а обязательно приостанавливается в случае участия должника в боевых действиях в составе ВС РФ. Ни то ни другое прямо под закон «О мобилизации» не подпадает, говорит Передрук. Вводимые нормы устраняют этот пробел, а также указывают, что приостанавливаться производство будет автоматически.