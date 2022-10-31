Мобилизованным приостановят исполнительные производства по долгам

Мобилизованным приостановят исполнительные производства по долгамИсключения сделают для алиментов
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает приостановку судебных и исполнительных производств в отношении мобилизованных россиян и др. Авторами выступила группа парламентариев от «Единой России» во главе с сенатором Андреем Турчаком. Сейчас законодательство не касается призывников вне зоны боевых действий.
Законопроект касается приостановления производства «по делам в рамках гражданского, арбитражного, административного судопроизводства, а также исполнительного производства судебными приставами-исполнителями», отметил сенатор Андрей Клишас. Одинаково будут защищены права сотрудников Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета, других федеральных госорганов, а также мобилизованных и добровольцев, сказал сенатор. При этом закон не будет «основанием для приостановления исполнительных производств по алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по исполнению обязательств о возмещении вреда в связи со смертью кормильца», отметил он.
ФССП 28 сентября сообщила, что по заявлению мобилизованных граждан исполнительное производство в отношении них может быть приостановлено, напомнил адвокат Александр Передрук. Она ссылалась на ст. 40 закона «Об исполнительном производстве», согласно которой оно может быть приостановлено по просьбе призывника, а обязательно приостанавливается в случае участия должника в боевых действиях в составе ВС РФ. Ни то ни другое прямо под закон «О мобилизации» не подпадает, говорит Передрук. Вводимые нормы устраняют этот пробел, а также указывают, что приостанавливаться производство будет автоматически.
«Действующие нормы не защищают процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента начала боевых действий, например во время распределения, подготовки, обучения и боевого слаживания», – говорится в пояснительной записке.
Как только участник спецоперации будет демобилизован, судопроизводство или исполнительное производство будут возобновлены, указал юрист Антон Рудаков. «Смысл законопроекта – защита прав мобилизованных, ведь, выполняя свой воинский долг, сложно отстаивать свои права, например, в Хабаровском краевом суде», – пояснил он.
Призыв в рамках частичной мобилизации окончен, доложил 28 октября министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину: 218 000 человек сейчас находятся на полигонах. Адвокат бюро «Китсинг и партнеры» Дарья Козырева отмечает, что нормативные акты, как правило, прекращают действие по истечении срока действия акта или на основании прямого указания конкретного органа, принявшего акт.