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Дмитрий Медведев предложил создать госпрограмму по развитию новых территорий

Председатель «Единой России» дал рекомендации по поправкам в бюджет и интеграции регионов
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил распространить стандарты госпрограмм, реализуемые в России, и на новые территории / Евгений Разумный / Ведомости

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подписал 10 ноября перечень поручений по итогам заседания программной комиссии партии. «Ведомости» с ним ознакомились, его подлинность подтвердили два единоросса. Всего было сформулировано 26 поручений, большинство из которых «рекомендовано» реализовать до 1 декабря 2022 г., а некоторые поручено контролировать «на постоянной основе». Часть поручений направлена руководителям федеральных ведомств. Например, им рекомендовано «учитывать положения и показатели» народной программы «Единой России» при разработке и реализации документов стратегического планирования, госпрограмм.

Несколько поручений касается новых территорий. Например, премьер-министру Михаилу Мишустину Медведев предложил рассмотреть возможность объединить реализацию и финансирование всех мероприятий федеральных ведомств, направленных на развитие новых субъектов, в отдельную госпрограмму, следует из документа, с которым ознакомились «Ведомости». Именно такое предложение на заседании программной комиссии 25 октября высказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Это придаст системность, прозрачность работе и позволит сконцентрировать ресурсы на достижении ключевых целей. Естественно, речь идет о тех разделах программы, которые касаются гражданской инфраструктуры», – говорил тогда Турчак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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