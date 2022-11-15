Дмитрий Медведев предложил создать госпрограмму по развитию новых территорий

Несколько поручений касается новых территорий. Например, премьер-министру Михаилу Мишустину Медведев предложил рассмотреть возможность объединить реализацию и финансирование всех мероприятий федеральных ведомств, направленных на развитие новых субъектов, в отдельную госпрограмму, следует из документа, с которым ознакомились «Ведомости». Именно такое предложение на заседании программной комиссии 25 октября высказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Это придаст системность, прозрачность работе и позволит сконцентрировать ресурсы на достижении ключевых целей. Естественно, речь идет о тех разделах программы, которые касаются гражданской инфраструктуры», – говорил тогда Турчак.