Дмитрий Медведев предложил создать госпрограмму по развитию новых территорий

Дмитрий Медведев предложил создать госпрограмму по развитию новых территорийПредседатель «Единой России» дал рекомендации по поправкам в бюджет и интеграции регионов
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подписал 10 ноября перечень поручений по итогам заседания программной комиссии партии. «Ведомости» с ним ознакомились, его подлинность подтвердили два единоросса. Всего было сформулировано 26 поручений, большинство из которых «рекомендовано» реализовать до 1 декабря 2022 г., а некоторые поручено контролировать «на постоянной основе». Часть поручений направлена руководителям федеральных ведомств. Например, им рекомендовано «учитывать положения и показатели» народной программы «Единой России» при разработке и реализации документов стратегического планирования, госпрограмм.
Несколько поручений касается новых территорий. Например, премьер-министру Михаилу Мишустину Медведев предложил рассмотреть возможность объединить реализацию и финансирование всех мероприятий федеральных ведомств, направленных на развитие новых субъектов, в отдельную госпрограмму, следует из документа, с которым ознакомились «Ведомости». Именно такое предложение на заседании программной комиссии 25 октября высказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Это придаст системность, прозрачность работе и позволит сконцентрировать ресурсы на достижении ключевых целей. Естественно, речь идет о тех разделах программы, которые касаются гражданской инфраструктуры», – говорил тогда Турчак.