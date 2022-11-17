Макрон пообещал наладить коридор доставки российских удобрений в Африку

Макрон пообещал наладить коридор доставки российских удобрений в АфрикуЗапад демонстрирует желание идти навстречу пожеланиям Москвы для продления зерновой сделки
Коридор для поставок российских удобрений в Африку откроют в ближайшие недели, заявил 16 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон. Это часть зерновой сделки, на невыполнение которой жаловалась Москва. Франция не является участницей зерновой сделки, ее гарантируют Россия, Турция, ООН и Украина. 19 ноября срок соглашения истекает, и сейчас стоит вопрос о пролонгировании сделки на 120 дней, что возможно в том случае, если ни одна из сторон не выскажет возражений.
«Создан новый коридор для доставки российских удобрений в Африку через Европу, первые поставки состоятся в ближайшие недели», – заявил Макрон в ходе пресс-конференции на саммите G20 на Бали. Президент Франции добавил, что первая партия из 20 000 т российских удобрений «будет отправлена из Нидерландов и прибудет в Малави в ближайшие дни». По его словам, «благодаря Всемирной продовольственной программе [ООН] мы наладили путь для доставки российских удобрений в Африку».