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Макрон пообещал наладить коридор доставки российских удобрений в Африку

Запад демонстрирует желание идти навстречу пожеланиям Москвы для продления зерновой сделки
Илья Лакстыгал
В контексте поставок в Африку по новому маршруту речь идет, скорее всего, о калийных удобрениях «Уралкалия» и «Уралхима», застрявших в портах в первую очередь Прибалтики, где были их основные терминалы / Владимир Горовых / ТАСС

Коридор для поставок российских удобрений в Африку откроют в ближайшие недели, заявил 16 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон. Это часть зерновой сделки, на невыполнение которой жаловалась Москва. Франция не является участницей зерновой сделки, ее гарантируют Россия, Турция, ООН и Украина. 19 ноября срок соглашения истекает, и сейчас стоит вопрос о пролонгировании сделки на 120 дней, что возможно в том случае, если ни одна из сторон не выскажет возражений.

«Создан новый коридор для доставки российских удобрений в Африку через Европу, первые поставки состоятся в ближайшие недели», – заявил Макрон в ходе пресс-конференции на саммите G20 на Бали. Президент Франции добавил, что первая партия из 20 000 т российских удобрений «будет отправлена ​​из Нидерландов и прибудет в Малави в ближайшие дни». По его словам, «благодаря Всемирной продовольственной программе [ООН] мы наладили путь для доставки российских удобрений в Африку».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных