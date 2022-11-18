Игоря Морозова в Совете Федерации может сменить спикер Рязанской облдумы

Именно кандидатуру Фомина продвигает недавно избранный губернатором Рязанской области Павел Малков, утверждают эти источники «Ведомостей». Собеседник, близкий к верхней палате, а также источник, близкий к региональной администрации, назвали спикера рязанского парламента «сильной фигурой». С ними согласился политолог-регионалист Ростислав Туровский. «Это должно быть согласованное решение, – заявил он «Ведомостям». – Губернатор может попытаться заменить спикера [заксобрания] таким способом, но у него своих кадров в регионе нет. Так что это можно назвать ротацией спикера после очередной смены губернатора, и это кажется мне логичным». Туровский подчеркнул, что Малков работает в регионе недавно – он был назначен врио главы 10 мая. Сам же Фомин, считает эксперт, достаточно влиятелен: он довольно давно находится у власти в регионе – возглавляет облдуму с 2010 г., «хорошо знаком элитам», является первым замсекретаря регионального отделения «Единой России». Он также был депутатом Госдумы в V созыве. Фомин не ответил на звонки «Ведомостей».