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Игоря Морозова в Совете Федерации может сменить спикер Рязанской облдумы

Это назначение выгодно губернатору Павлу Малкову
Евгения Кузнецова
Об уходе с поста сенатора представителя Рязанской областной думы в СФ Игоря Морозова (на фото) стало известно 15 ноября / Сергей Портер / Ведомости

Сенатором от Рязанской облдумы вместо Игоря Морозова может стать спикер регионального парламента Аркадий Фомин. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в регионе и подтвердил собеседник, близкий к верхней палате парламента. Также об обсуждении кандидатуры спикера регионального закса для назначения в Совет Федерации (СФ) слышал один из сенаторов, который назвал это назначение «крайне вероятным».

Именно кандидатуру Фомина продвигает недавно избранный губернатором Рязанской области Павел Малков, утверждают эти источники «Ведомостей». Собеседник, близкий к верхней палате, а также источник, близкий к региональной администрации, назвали спикера рязанского парламента «сильной фигурой». С ними согласился политолог-регионалист Ростислав Туровский. «Это должно быть согласованное решение, – заявил он «Ведомостям». – Губернатор может попытаться заменить спикера [заксобрания] таким способом, но у него своих кадров в регионе нет. Так что это можно назвать ротацией спикера после очередной смены губернатора, и это кажется мне логичным». Туровский подчеркнул, что Малков работает в регионе недавно – он был назначен врио главы 10 мая. Сам же Фомин, считает эксперт, достаточно влиятелен: он довольно давно находится у власти в регионе – возглавляет облдуму с 2010 г., «хорошо знаком элитам», является первым замсекретаря регионального отделения «Единой России». Он также был депутатом Госдумы в V созыве. Фомин не ответил на звонки «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных