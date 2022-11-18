Игоря Морозова в Совете Федерации может сменить спикер Рязанской облдумы

Игоря Морозова в Совете Федерации может сменить спикер Рязанской облдумыЭто назначение выгодно губернатору Павлу Малкову
Сенатором от Рязанской облдумы вместо Игоря Морозова может стать спикер регионального парламента Аркадий Фомин. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в регионе и подтвердил собеседник, близкий к верхней палате парламента. Также об обсуждении кандидатуры спикера регионального закса для назначения в Совет Федерации (СФ) слышал один из сенаторов, который назвал это назначение «крайне вероятным».
Именно кандидатуру Фомина продвигает недавно избранный губернатором Рязанской области Павел Малков, утверждают эти источники «Ведомостей». Собеседник, близкий к верхней палате, а также источник, близкий к региональной администрации, назвали спикера рязанского парламента «сильной фигурой». С ними согласился политолог-регионалист Ростислав Туровский. «Это должно быть согласованное решение, – заявил он «Ведомостям». – Губернатор может попытаться заменить спикера [заксобрания] таким способом, но у него своих кадров в регионе нет. Так что это можно назвать ротацией спикера после очередной смены губернатора, и это кажется мне логичным». Туровский подчеркнул, что Малков работает в регионе недавно – он был назначен врио главы 10 мая. Сам же Фомин, считает эксперт, достаточно влиятелен: он довольно давно находится у власти в регионе – возглавляет облдуму с 2010 г., «хорошо знаком элитам», является первым замсекретаря регионального отделения «Единой России». Он также был депутатом Госдумы в V созыве. Фомин не ответил на звонки «Ведомостей».