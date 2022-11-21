Высокопоставленным депутатам повысят зарплаты

Володин давно задумался нам тем, как «стимулировать работу» депутатов и «справедливо», по его мнению, повышать зарплату в зависимости от должности, подтверждает еще один источник «Ведомостей», близкий к руководству Госдумы. «Обсуждается идея предоставления дополнительного денежного содержания для тех, кто занимает руководящие должности в Госдуме – вице-спикеров и председателей комитетов. Но пока идет дискуссия о ее целесообразности и как именно она может быть воплощена», – сообщил «Ведомостям» собеседник в аппарате нижней палаты.