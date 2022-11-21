Высокопоставленным депутатам повысят зарплаты

Высокопоставленным депутатам повысят зарплатыВице-спикеры и председатели комитетов Госдумы смогут получать больше своих рядовых коллег
Госдума пересмотрит систему оплаты труда высокопоставленных депутатов, выяснили «Ведомости». На минувшей неделе руководство Госдумы предложило увеличить выплаты вице-спикерам нижней палаты парламента и председателям комитетов за счет сэкономленных средств. Этот вопрос обсуждался на Совете Госдумы 14 ноября, рассказали «Ведомостям» шесть собеседников на Охотном Ряду. По словам трех из них, вопрос поднял спикер нижней палаты Вячеслав Володин. «Несправедливо, что единственный человек в Госдуме, который имеет зарплату, отличающуюся от других, – это он сам», – пересказывает один из источников «Ведомостей» его аргумент.
Сейчас зарплата спикеров обеих палат по статье 27 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы равна доходу премьер-министра, а значит, она на 40% выше средней министерской зарплаты, продолжает собеседник «Ведомостей». Зарплата же всех остальных парламентариев приравнена к зарплатам руководителей федеральных ведомств: «Так было всегда. Хотя тоже еще с давних пор обсуждался вопрос о том, что нагрузка у вице-спикеров и председателей комитетов по сравнению с рядовыми депутатами выше».
Володин давно задумался нам тем, как «стимулировать работу» депутатов и «справедливо», по его мнению, повышать зарплату в зависимости от должности, подтверждает еще один источник «Ведомостей», близкий к руководству Госдумы. «Обсуждается идея предоставления дополнительного денежного содержания для тех, кто занимает руководящие должности в Госдуме – вице-спикеров и председателей комитетов. Но пока идет дискуссия о ее целесообразности и как именно она может быть воплощена», – сообщил «Ведомостям» собеседник в аппарате нижней палаты.
На совете Володин сказал, что сейчас появилась законодательная возможность направить сэкономленные Госдумой средства для повышения выплат депутатам, отмечает первый источник: «В частности, было сказано, что Госдума сэкономила 600 млн руб. Поощрят таким способом, говорит источник, вице-спикеров, председателей комитетов и «возможно, кого-то еще».
Речь идет о вступившей в силу 14 июля 2022 г. поправке в ст. 2 ч. 3 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы, согласно которой к социальным гарантиям относится ежемесячное денежное вознаграждение, денежные поощрения, из которых складывается зарплата депутата. Но теперь к вознаграждениям решено отнести и средства, выделенные по регламенту Совета Федерации или Госдумы в пределах бюджета соответствующей палаты парламента. Такая поправка была внесена ко второму чтению законопроекта, меняющего закон о нотариате.
По законодательству зарплата депутатов Госдумы в 2018 г. составляла 399 300 руб. до уплаты подоходного налога, а фактическая среднемесячная зарплата с учетом больничных и отпусков за шесть месяцев 2018 г. у депутатов составляла 388 000 руб.
Сэкономленные средства Госдумы
Володин ежегодно отчитывается о том, сколько средств Госдума сэкономила и передала обратно в бюджет. Например, 18 ноября 2021 г. Володин говорил, что Госдума перечислила в резервный фонд правительства 740 млн руб., сэкономленных в течение 2021 г.
По сути, поясняет источник «Ведомостей», Володин хочет, чтобы «на Охотном Ряду было больше мотивации работать». Поэтому и требуется для вице-спикеров Госдумы сделать зарплату как у заместителей премьер-министров, а председателей комитетов приравнять к министрам. «Это распределение справедливо с учетом объема работы рядовых и иных депутатов», – считает источник «Ведомостей». «Сегодня у всех депутатов зарплата одинаковая, только у председателя Госдумы приравнена к зарплате премьер-министра. Поэтому обсудили возможность ранжирования выплат в зависимости от должностей. Чтобы была выше мотивация к работе», – говорит еще один собеседник.
Согласно протоколу заседания Совета Госдумы, по этой теме помимо Володина выступали руководитель комиссии по регламенту Виктор Пинский, первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, первые вице-спикеры Госдумы Александр Жуков и Иван Мельников, председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По итогам заседания Мельникову и Пинскому было поручено подготовить предложения «с учетом мнения Совета Федерации». Пинский сказал «Ведомостям», что не дает комментарии по телефону. Мельников на звонки не ответил.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Госдумы.
Зарплата депутата или сенатора, за исключением председателей обеих палат, в настоящее время не зависит от занимаемого ими поста, констатирует политолог Павел Склянчук. «Равенство мандатов позволяет воспринимать руководство палат парламента как «первых среди равных». Валентина Матвиенко является сенатором от исполнительного органа власти Санкт-Петербурга, а Вячеслав Володин избран по одномандатному округу в Саратовской области. Разница между парламентариями состоит в штате аппарата: у рядовых депутатов это семь помощников, а руководство имеет дополнительных референтов, для обеспечения их деятельности работают федеральные госслужащие», – говорит он. Видимо, надбавки нужны, чтобы увеличивать мотивацию «вырастать до руководящих должностей».
Решение призвано поднять статус думского руководства в широком смысле слова, т. е. не сводить его к спикеру, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Высокопоставленные депутаты больше вовлечены в парламентскую работу и могут испытывать потребность в финансовой компенсации своих усилий, добавляет он.