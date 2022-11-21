Единый порядок наследования позволит избежать споров в новых регионах

Единый порядок наследования позволит избежать споров в новых регионахЕго приведут в соответствие с российским законодательством
В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий нормы наследования на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с российским законодательством. Его авторы – председатели комитетов по государственному строительству и законодательству Совета Федерации и Госдумы Андрей Клишас и Павел Крашенинников.
«На каждой из территорий различны способы распоряжения [наследством] на случай смерти, есть отличия в наследниках по закону и т.д. Например, по российскому законодательству наследники четвертой очереди – это прадедушки и прабабушки, а по украинскому – ими признаются "гражданские" супруги», – пояснил журналистам Крашенинников 21 ноября. Таким образом у жителей новых субъектов РФ могут возникать судебные споры относительно прав на наследство.
Законопроект распространяет положения Гражданского кодекса (ГК) РФ о наследовании на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Согласно проекту, начиная с 30 сентября 2022 г., когда было подписано соглашение о принятии новых регионов в состав России, вступление в право наследования будет осуществляться по российским правовым нормам. Если наследство открылось до 30 сентября, в отношении него будут применены законы республик, действовавшие на тот период в ДНР и ЛНР, или законодательство Украины – для Херсонской и Запорожской областей.
Норма о порядке наследования не распространяется на завещания и наследственные договоры – они сохраняют силу вне зависимости от момента открытия наследства. Документ закрепляет особенности наследования по совместным завещаниям супругов, совершенным до 30 сентября 2022 г. на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в ЛНР и ДНР до принятия конституций этих республик. Согласно проекту, после смерти одного из супругов, составивших совместное завещание, доля в праве общей совместной собственности на имущество, нажитое супругами во время брака, переходит пережившему супругу. После его смерти право наследования имеют те лица, которых супруги определили в совместном завещании.
Проект направлен на «унификацию законодательства», сообщила «Ведомостям» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди («Единая Россия»). Поправки в ГК РФ приводят в соответствие правовое регулирование наследования, поскольку есть существенные различия между российским законодательством и законодательством, действовавшим на территориях присоединенных субъектов.
Разночтения могли привести к «проблемам в части определения права, применимого к отношениям по наследованию», считает депутат Госдумы Игорь Кастюкевич («Единая Россия»), который отвечает во фракции за работу с избирателями Херсонской области.
По словам Ковитиди, в основу законопроекта лег опыт правоприменения в республике Крым, которую она представляет в Совете Федерации. «Законопроект учитывает целый ряд особенностей новых территорий, устанавливает специальные правила наследования для тех случаев, когда применение общего правила не может гарантировать законным наследникам волю наследодателя. А также обеспечивает переходный период — он отражен в сроках», — сказала сенатор.
Проект позволяет «навести порядок» при переходе новых регионов в правовую систему Российской Федерации, подчеркивает зампред комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш. «Де-факто получается, что в ДНР и ЛНР действовали свои Гражданские кодексы, а в Херсонской и Запорожской областях — законодательство Украины. Именно поэтому нужно все эти процессы унифицировать», — говорит он. Какими поправками может быть дополнен документ ко второму чтению, станет ясно по мере обсуждения его на комитетах, отмечает депутат.
«Наследование в российском и украинском законодательстве осуществляется в различном порядке. На Украине сейчас действует указ о введении военного положения, в связи с которым внесены изменения и в порядок принятия наследства. Различается также количество очередей в наследстве: в России [их] восемь, на Украине – пять. И есть понятие гражданского брака — лица, проживающие с умершим одной семьей не менее пяти лет, являются четвертой очередью наследования. В России — большее число категорий, имеющих право на обязательную долю в наследстве», — говорит заведующий московской коллегий адвокатов «Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов.
Регулирование наследственного договора также отличается. Например, на Украине наследодатель не вправе распорядиться имуществом, указанным в наследственном договоре, а в России такое право есть. Чтобы устранить подобные разночтения, аналогичные поправки в законодательство вносились в связи с регулированием различных аспектов права, действовавшего на территории республики Крым, подтверждает эксперт.
Примеров обращений в депутатские приемные по вопросам наследственных споров жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, опрошенные «Ведомостями» парламентарии привести не смогли. Депутат Алексей Диденко (ЛДПР), курирующий в партии все четыре новых региона, отметил, что пока людей в них «больше беспокоят вопросы трудоустройства и оформления гражданства».
Диденко подчеркивает, что все эти территории – часть России, и они должны работать по российскому законодательству, даже несмотря на то, что «где-то на окраинах может быть неспокойная обстановка». Ситуация в новых регионах «достаточно сложная», соглашается Ковитиди, и «в большей степени это законы на перспективу».