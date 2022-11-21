Единый порядок наследования позволит избежать споров в новых регионах

Норма о порядке наследования не распространяется на завещания и наследственные договоры – они сохраняют силу вне зависимости от момента открытия наследства. Документ закрепляет особенности наследования по совместным завещаниям супругов, совершенным до 30 сентября 2022 г. на территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в ЛНР и ДНР до принятия конституций этих республик. Согласно проекту, после смерти одного из супругов, составивших совместное завещание, доля в праве общей совместной собственности на имущество, нажитое супругами во время брака, переходит пережившему супругу. После его смерти право наследования имеют те лица, которых супруги определили в совместном завещании.