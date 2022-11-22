ЕС не смог уговорить Косово на деэскалацию с Сербией

По словам эксперта, идет игра на повышение ставок, в которой Белграду идти на прямой конфликт абсолютно невыгодно, так как он сосредоточен на своей экономической стабильности. Напряженность, которая продолжается на границах Сербии с непризнанным ею и Россией Косовом, скорее можно расценивать как замаскированное давление Запада на Белград через Приштину, решающую собственные задачи, говорит эксперт. Целью этого давления может быть попытка заставить присоединиться Вучича к западным антироссийским санкциям из-за Украины, чего он с февраля всячески избегает, заключил Бондаренко.