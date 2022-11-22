ЕС не смог уговорить Косово на деэскалацию с Сербией

ЕС не смог уговорить Косово на деэскалацию с СербиейНерешенный конфликт может быть использован, чтобы Белград присоединился к санкциям против России
Экстренное совещание в Брюсселе под эгидой ЕС, посвященное деэскалации отношений между Сербией и частично признанным Косовом, где с сербской стороны участвовал президент Александр Вучич, а с косовской – премьер Альбин Курти, завершилось безрезультатно. Об этом вечером 21 ноября сообщил в своем Twitter представитель Еврокомиссии Петер Стано.
Ранее в тот же день об отсутствии конструктивных итогов встречи, организованной верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем, заявил Вучич. Сербский президент указал на поведение Приштины, которая хотела добавить в тексты договора «что-нибудь такое, что невозможно [исполнить]». Крайним сроком, до которого сторонам нужно прийти к соглашению, по заявлению Борреля, является 29 ноября.
1 ноября власти частично признанного Косова разрешили ездить по своей территории только с местными номерами RKS, а не с сербскими. С 21 ноября за нарушение правила косовских сербов уже стали штрафовать на сумму в 150 евро. Переходный период, по заявлению Приштины, продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция угрожает конфискацией авто с сербскими номерами.
В ответ на действия Приштины 5 ноября лидер сербов Косова и Метохии (так официальный Белград называет неконтролируемую им территорию Косова), глава партии «Сербский список» Горан Ракич заявил о выходе сербов из всех косовских органов власти. Ракич ушел в отставку, покинули свои посты сербские депутаты, судьи и члены муниципалитетов.
Все переговоры проходят в условиях, когда уже есть действующее Брюссельское соглашение 2013 г., заключенное при посредничестве ЕС, но Приштина отказывается выполнять свою часть обязательств, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Анастасия Малешевич. По ее словам, Косово создает новые точки эскалации и надеется получить новые уступки от Белграда. При этом, судя по всему, ЕС не может или не хочет повлиять на косовских албанцев в части их обязательств по созданию сообщества сербских муниципалитетов, отмечает эксперт.
Военное столкновение, по мнению Малешевич, зависит от способности ЕС удержать албанцев от прямого наступления на муниципалитеты с сербским большинством на севере Косова. В целом, считает эксперт, ЕС как посредник в сербско-косовском конфликте себя не оправдал. Возможно, стоит вопрос о переговорах с участием США и России, говорит она.
Пока в горячей фазе конфликт на Украине, ЕС не допустит еще одного такого очага в Европе, считает политолог, основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. «Так что, несмотря на кажущуюся тупиковость ситуации, она, скорее всего, будет в каком-то виде разрешена западными посредниками», – говорит он.
По словам эксперта, идет игра на повышение ставок, в которой Белграду идти на прямой конфликт абсолютно невыгодно, так как он сосредоточен на своей экономической стабильности. Напряженность, которая продолжается на границах Сербии с непризнанным ею и Россией Косовом, скорее можно расценивать как замаскированное давление Запада на Белград через Приштину, решающую собственные задачи, говорит эксперт. Целью этого давления может быть попытка заставить присоединиться Вучича к западным антироссийским санкциям из-за Украины, чего он с февраля всячески избегает, заключил Бондаренко.