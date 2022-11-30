Как запрет на арест счетов участников боевых действий поможет должникам

Как запрет на арест счетов участников боевых действий поможет должникамДепутаты обсуждают новые меры поддержки мобилизованных и их семей
«Единая Россия» 30 ноября внесла в Госдуму поправки о запрете на арест денежных средств на счетах участников специальной военной операции, сообщил секретарь генсовета партии, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Несмотря на то что банкам и приставам запрещено списывать средства участников спецоперации в рамках исполнительного производства, остается возможность, которая позволяет арестовывать их счета, отметил он. «Поправки, которые "ЕР" подготовила ко второму чтению нашего же законопроекта о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев, устраняют эту возможность, в том числе в отношении счетов индивидуальных предпринимателей», – заявил Турчак.
Законопроект, в который предложены изменения, предполагает внесение поправок в Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) и Гражданский кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС) и закон «Об исполнительном производстве». Документом предлагается включить в перечень оснований для приостановления судопроизводства и исполнительного производства случаи участия в боевых действиях, в проведении контртеррористической операции. Его авторами, помимо Турчака, стали сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова, а также депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Василий Пискарев, Дмитрий Вяткин, Анна Кузнецова, Татьяна Буцкая и Игорь Антропенко (все – «Единая Россия»).
Нормы, предусмотренные законопроектом, будут применяться после соответствующего заявления военнослужащего, сказал «Ведомостям» Антропенко. «Военнослужащий может реализовать свою волю, обратившись в ФССП. Это можно сделать и в пунктах мобилизации, военкоматах. Не исключаю того, что военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, не имеют возможности сделать это лично [обратиться к приставам]. В таком случае можно [будет] направить заявление через командиров своих воинских подразделений», – отметил депутат.
Арест счетов – достаточно популярная санкция, к которой прибегают кредиторы, поскольку она проста в исполнении и эффективна, если знаешь, в каком банке у должника есть или должны поступить денежные средств, говорит заведующий Московской городской коллегии адвокатов «Бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. «Безусловно, установление такого запрета для банков упростит жизнь мобилизованных и других участников спецоперации», – считает он.
Управляющий партнер MAYS Partners Роман Николаев пояснил, что норма о запрете ареста денежных средств на счетах мобилизованных, вероятно, затронет интересы банков, которые «могут столкнуться с проблемой взыскания по долгам, например с поручителей». При этом он подчеркнул, что «в статусе кредитора может выступать любое лицо, права и законные интересы которого нарушены должником». «Все эти лица лишаются на неопределенный срок весьма эффективного способа защиты нарушенных прав <…> Такое положение дел может привести к злоупотреблениям со стороны недобросовестных должников», – считает Николаев.
По мнению юриста Enforce Law Company Владимира Воробьева, запрет на арест денежных средств стал логическим продолжением линии по защите интересов мобилизованных, которую ведет государство. «Раньше банки могли арестовывать деньги на счетах, но не могли их взыскивать. Должники, напротив, имели денежные средства, которые не могли использовать. В результате новые поправки разрешают подобный пробел, помогая и должникам, и взыскателям, – одни могут использовать денежные средства, а другие спасаются от бесполезной работы в рамках исполнительных производств», – считает он.
Законопроект о приостановке судебных и исполнительных производств в отношении участников СВО Госдума приняла в первом чтении 14 ноября. Одинаково будут защищены права сотрудников Минобороны, Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета, других федеральных госорганов, а также мобилизованных и добровольцев, отмечал Клишас. При этом закон не будет основанием для приостановления исполнительных производств по алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по выполнению обязательств о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
Как только участник спецоперации будет демобилизован, судопроизводство или исполнительное производство будут возобновлены, указывал юрист Антон Рудаков. «Смысл законопроекта – защита прав мобилизованных, ведь, выполняя свой воинский долг, сложно отстаивать свои права, например, в Хабаровском краевом суде», – пояснял он.
В Госдуме обсуждают новые меры поддержки мобилизованных, заявила «Ведомостям» член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»). «Участникам СВО, ушедшим по мобилизации или добровольно с должностей государственной и муниципальной службы, предоставлено приоритетное право после завершения мобилизации занять равноценные ранее занимаемым должности, если в период военной службы срочный контракт был расторгнут в связи с истечением его срока», – напомнила депутат.
Аналогичную норму, по словам Бессараб, планируется распространить на граждан, которые работают по срочным трудовым договорам. «Уже подготовлены новые поправки в Трудовой кодекс. Если в период мобилизации расторгнут срочный договор, после окончания службы в течение трех месяцев у такого гражданина есть право на приоритетное трудоустройство на аналогичные должности», – отметила депутат.
В связи с тем, что информационная повестка сейчас перегружена темой, связанной с СВО, требуется «усиление и реверансы в эту сторону», считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Немцев. «Главная задача состоит в том, чтобы мобилизованный думал не о проблемах [у него] дома, в быту – кредитах, других сложностях, а о выполнении боевых задач. Для этого создается все, и под это формируется законодательная база», – сообщил он.
Поддержка семей мобилизованных станет главной темой заседания Совета законодателей в Федеральном собрании РФ в декабре, писали «Ведомости». Это «вопрос номер один» у людей в регионах, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»).
Статья написана при участии Анны Вергазовой