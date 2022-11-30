Как запрет на арест счетов участников боевых действий поможет должникам

В связи с тем, что информационная повестка сейчас перегружена темой, связанной с СВО, требуется «усиление и реверансы в эту сторону», считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Немцев. «Главная задача состоит в том, чтобы мобилизованный думал не о проблемах [у него] дома, в быту – кредитах, других сложностях, а о выполнении боевых задач. Для этого создается все, и под это формируется законодательная база», – сообщил он.