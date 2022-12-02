Депутаты предложили выделять в оздоровительных лагерях места для инклюзивного отдыха детей-инвалидов

Ежегодное выделение мест для детей-инвалидов в размере 10% будет выделяться только в оздоровительных организациях, состоящих в реестре. Аршинова поясняет, что такие реестры есть в каждом регионе, они регулярно обновляются, чаще всего их ведет министерство или департамент образования региона. «В реестр попадают лишь те организации, которые выполнили все установленные законодательством требования, в том числе в части безопасности пребывания, наличия условий для хранения лекарственных препаратов и специализированных продуктов лечебного питания, организации оказания первой помощи и медицинской помощи детям», — объясняется в пояснительной записке. Авторы предлагают регионам самим определять, как именно будет распределяться квота между детскими лагерями, при условии, что у них есть необходимое оборудование и условия для детей-инвалидов.