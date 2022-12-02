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Депутаты предложили выделять в оздоровительных лагерях места для инклюзивного отдыха детей-инвалидов

Законопроект призван исключить ситуации, когда таким детям отказывают в путевках
Егор Губернаторов
Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Группа сенаторов и депутатов предлагает внести изменения в статью закона «Об основных гарантиях прав ребенка», касающегося детского отдыха детей. Авторы законопроекта (есть у «Ведомостей») предлагают дать определение инклюзивного отдыха и оздоровления как обеспечения равного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями совместно с теми, кто не имеет ограничений здоровья. Доступ предлагается обеспечить ежегодным выделением квот — не менее 10% для детей с инвалидностью и ОВЗ от общего числа мест в детских лагерях и оздоровительных организациях. Авторы внесут законопроект в ближайшее время.

В пояснительной записке сказано, что в России сейчас практически нет полноценных инклюзивных смен, «где дети с особенностями могли бы отдыхать совместно с обычными детьми», а отдых в специализированных организациях не дает инвалидам возможности социально интегрироваться. Также авторы замечают, что в последнее время таких детей не пускают в детские лагеря. «Ситуация требует разрешения, потому что с каждым годом число нуждающихся детей с ОВЗ и детей-инвалидов в России растет и сейчас составляет около 2% от общего количества детей в стране», — сообщила «Ведомостям» депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по просвещению Алена Аршинова.

Ежегодное выделение мест для детей-инвалидов в размере 10% будет выделяться только в оздоровительных организациях, состоящих в реестре. Аршинова поясняет, что такие реестры есть в каждом регионе, они регулярно обновляются, чаще всего их ведет министерство или департамент образования региона. «В реестр попадают лишь те организации, которые выполнили все установленные законодательством требования, в том числе в части безопасности пребывания, наличия условий для хранения лекарственных препаратов и специализированных продуктов лечебного питания, организации оказания первой помощи и медицинской помощи детям», — объясняется в пояснительной записке. Авторы предлагают регионам самим определять, как именно будет распределяться квота между детскими лагерями, при условии, что у них есть необходимое оборудование и условия для детей-инвалидов.

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«Законопроект создаст дополнительные возможности для обеспечения социальной интеграции детей-инвалидов и детей с ОВЗ в среду обычных сверстников, а также условия для успешной адаптации детей, выработки у них навыков самостоятельности в быту», — резюмируют авторы в пояснительной записке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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