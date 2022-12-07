Украинские войска обстреляли пять из девяти районов Донецка

Украинские войска обстреляли пять из девяти районов ДонецкаЗа понедельник и вторник в ДНР погибло по меньшей мере семь мирных жителей
За понедельник и вторник в ДНР от участившихся украинских обстрелов погибли по меньшей мере семь мирных жителей. Большинство трагических случаев произошло в Донецке
Только за понедельник и вторник в Донецкой народной республике (ДНР) от участившихся украинских обстрелов погибло по меньшей мере семь мирных жителей, еще 29 получили ранения. Большинство трагических случаев произошло в Донецке. Такие данные приводит штаб территориальной обороны ДНР. В числе погибших депутат народного совета Мария Пирогова и судья военного суда Виктор Исаев.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 6 декабря обстрелы республики начались с 7.30 утра. Первой под удар попала Горловка, где поврежден неработающий химический завод «Стирол», днем он повторно оказался под огнем украинских военных. Также были обстреляны Макеевка, Ясиноватая и их окрестности. В Ясиноватой повреждена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, с которой вода подается на город, один из пяти районов Макеевки – Червоногвардейский – и большую часть Донецка.
Менее чем через час после ударов по Горловке начались обстрелы Донецка, в зоне поражения оказались пять из девяти районов города. Основные удары пришлись по центру – Ворошиловскому и Киевскому районам, где сосредоточены важные административные здания, в том числе здания правительства и парламента, офисные и торговые площадки, вузы и больницы.
Эта часть города делится на кварталы улицами, идущими с севера на юг, и пересекающими их проспектами. Большинство обстрелов приходится на участок вдоль центральных автомагистралей, улиц Артема и Университетской, протяженностью 6 км – от пр-та Лагутенко до Шахтерской площади. Попадания снарядов отмечены и на соседних с центральными улицах Челюскинцев и Щорса, есть повреждения и на ул. Розы Люксембург. Обстрелы Донецка пришлись на территорию примерно в 11 кв. км.
Время ударов всегда разное. Например, 5 декабря наиболее разрушительные обстрелы города произошли около четырех часов утра и пяти вечера, 6 декабря – около полудня и трех часов дня. В минувшие сутки (с 6.00 прошлого дня до 6.00 нынешнего – за такой период подсчитывается ежедневная статистика, которую публикует СЦКК) все случаи гибели и ранения в результате обстрелов мирных жителей в регионе произошли в Донецке, это четверо погибших и семеро раненых, 6 декабря штаб теробороны уже сообщил о трех погибших и 14 раненых только в Ворошиловском районе республиканской столицы. От попадания снарядов серьезно страдают жилые дома: их стены и кровля, газопроводы и теплотрассы. При этом с прошлой недели в Донецке стоит мороз -4 °С, с начала этой недели температура воздуха ниже нуля наблюдается и днем.
С начала недели в Донецке повреждены бизнес-центр «Столичный», где расположены ряд министерств и офисы некоторых депутатов, крупный торговый центр «Донецк-сити», центральный рынок и универмаг, городской молодежный центр, техникум, легкоатлетический манеж Технического университета, учебный корпус Академии управления и госслужбы, три ясли-сада и две школы и другие общественные объекты, десятки частных и многоквартирных домов.
Статистика штаба теробороны свидетельствует, что с начала декабря в ДНР от украинских обстрелов погибло по меньшей мере 14 гражданских лиц, еще 59 ранены.
По подсчетам СЦКК на полдень 5 декабря, с начала нынешней эскалации конфликта в Донбассе (17 февраля) на контролируемой территории ДНР с учетом перешедших под контроль РФ в ходе специальной военной операции районов республики погибло 4363 мирных жителя, ранено 3840.