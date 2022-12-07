Украинские войска обстреляли пять из девяти районов Донецка

Время ударов всегда разное. Например, 5 декабря наиболее разрушительные обстрелы города произошли около четырех часов утра и пяти вечера, 6 декабря – около полудня и трех часов дня. В минувшие сутки (с 6.00 прошлого дня до 6.00 нынешнего – за такой период подсчитывается ежедневная статистика, которую публикует СЦКК) все случаи гибели и ранения в результате обстрелов мирных жителей в регионе произошли в Донецке, это четверо погибших и семеро раненых, 6 декабря штаб теробороны уже сообщил о трех погибших и 14 раненых только в Ворошиловском районе республиканской столицы. От попадания снарядов серьезно страдают жилые дома: их стены и кровля, газопроводы и теплотрассы. При этом с прошлой недели в Донецке стоит мороз -4 °С, с начала этой недели температура воздуха ниже нуля наблюдается и днем.