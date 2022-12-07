С главой Хакасии из КПРФ поборется депутат Госдумы от «Единой России» Сокол

Сокол, как и Коновалов, планирует баллотироваться на пост главы Хакасии в 2023 г., рассказал «Ведомостям» источник, близкий к властям региона, и подтвердил собеседник в хакасском отделении «Единой России». «Выдвижения Сокола ожидали давно, вопрос был в том, назначат ли его врио главы. В итоге был согласован сценарий, при котором они участвуют оба», – утверждает собеседник в хакасском отделении партии. По его словам, низкие рейтинги Коновалова не вызывают опасений на Старой площади, а потому отстранять от кампании ранее избранного только в результате второго тура коммуниста нет смысла. Сокол же, отмечает он, популярен в регионе: последние думские выборы он выиграл в одномандатном округе в республике.