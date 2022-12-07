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С главой Хакасии из КПРФ поборется депутат Госдумы от «Единой России» Сокол

Это первый за многие годы сценарий выборов без очевидного фаворита
Екатерина Гробман
Губернатор Коновалов сообщил о намерении участвовать в выборах 12 ноября / Владимир Андреев / ТАСС

В выборах главы Хакасии могут принять участие как действующий глава республики коммунист Валентин Коновалов, так и депутат Госдумы единоросс Сергей Сокол. О том, что такой сценарий обсуждается, «Ведомостям» сообщили два источника, близких к администрации президента. По словам одного из них, Сокол хочет выдвинуть свою кандидатуру, но вопрос об отставке Коновалова до сих пор не решен.

Сокол, как и Коновалов, планирует баллотироваться на пост главы Хакасии в 2023 г., рассказал «Ведомостям» источник, близкий к властям региона, и подтвердил собеседник в хакасском отделении «Единой России». «Выдвижения Сокола ожидали давно, вопрос был в том, назначат ли его врио главы. В итоге был согласован сценарий, при котором они участвуют оба», – утверждает собеседник в хакасском отделении партии. По его словам, низкие рейтинги Коновалова не вызывают опасений на Старой площади, а потому отстранять от кампании ранее избранного только в результате второго тура коммуниста нет смысла. Сокол же, отмечает он, популярен в регионе: последние думские выборы он выиграл в одномандатном округе в республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных