Два губернатора-коммуниста намерены переизбраться в 2023 году

Традиционно после выборов АП проводит ротацию губернаторского корпуса, назначая врио для подготовки к выборам следующего года. В этом году отставок не было, как писал «Коммерсантъ», это связано с проведением спецоперации на Украине и необходимостью губернаторов исправлять «эксцессы на местах». Другой близкий к АП источник «Ведомостей» также говорит, что отставки изначально были «заморожены до конца осени, но теперь, похоже, уже до весны».