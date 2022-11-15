Два губернатора-коммуниста намерены переизбраться в 2023 году

Два губернатора-коммуниста намерены переизбраться в 2023 годуКремль пока не принял окончательного решения, но Андрей Клычков и Валентин Коновалов могут сохранить свои посты
Губернаторы-коммунисты, которым предстоят перевыборы в 2023 г., могут сохранить свои посты, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента (АП). Губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Хакасии Валентин Коновалов на пленуме ЦК КПРФ, прошедшем 12 ноября, заявили о намерениях вновь участвовать в выборах.
«Планирую как минимум на следующий срок идти», – заявил Клычков в кулуарах пленума изданию «Бизнес Online». Коновалов также ответил на вопрос о намерениях выдвигаться утвердительно: «Да, собираюсь. Окончательное решение будет принято в начале следующего года. Многое будет зависеть от позиции президента». Близкий к Клычкову собеседник «Ведомостей» говорит, что у того «как минимум есть желание» продолжить работу: «Он планирует выдвигаться». Сам Клычков также сказал «Ведомостям», что шансы на переназначение можно будет оценить после «необходимых консультаций».
Традиционно после выборов АП проводит ротацию губернаторского корпуса, назначая врио для подготовки к выборам следующего года. В этом году отставок не было, как писал «Коммерсантъ», это связано с проведением спецоперации на Украине и необходимостью губернаторов исправлять «эксцессы на местах». Другой близкий к АП источник «Ведомостей» также говорит, что отставки изначально были «заморожены до конца осени, но теперь, похоже, уже до весны».