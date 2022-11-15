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Два губернатора-коммуниста намерены переизбраться в 2023 году

Кремль пока не принял окончательного решения, но Андрей Клычков и Валентин Коновалов могут сохранить свои посты
Екатерина Гробман Максим Иванов
Шансы на переизбрание Клычкова (на фото) более велики, чем у Коновалова / Евгений Разумный / Ведомости

Губернаторы-коммунисты, которым предстоят перевыборы в 2023 г., могут сохранить свои посты, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента (АП). Губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Хакасии Валентин Коновалов на пленуме ЦК КПРФ, прошедшем 12 ноября, заявили о намерениях вновь участвовать в выборах.

«Планирую как минимум на следующий срок идти», – заявил Клычков в кулуарах пленума изданию «Бизнес Online». Коновалов также ответил на вопрос о намерениях выдвигаться утвердительно: «Да, собираюсь. Окончательное решение будет принято в начале следующего года. Многое будет зависеть от позиции президента». Близкий к Клычкову собеседник «Ведомостей» говорит, что у того «как минимум есть желание» продолжить работу: «Он планирует выдвигаться». Сам Клычков также сказал «Ведомостям», что шансы на переназначение можно будет оценить после «необходимых консультаций».

Традиционно после выборов АП проводит ротацию губернаторского корпуса, назначая врио для подготовки к выборам следующего года. В этом году отставок не было, как писал «Коммерсантъ», это связано с проведением спецоперации на Украине и необходимостью губернаторов исправлять «эксцессы на местах». Другой близкий к АП источник «Ведомостей» также говорит, что отставки изначально были «заморожены до конца осени, но теперь, похоже, уже до весны».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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