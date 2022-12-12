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Виктор Бут усилит «силовой бэкграунд» ЛДПР

После смерти Владимира Жириновского партии не хватает узнаваемых политиков
Дарья Мосолкина Анна Вергазова Евгения Дубровина
Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский бизнесмен Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы, стал членом ЛДПР 12 декабря. Партбилет ему вручил лидер партии Леонид Слуцкий на проходящем в Москве слете либерал-демократов. Он приурочен к 33-летию партии – первому дню рождения, который ЛДПР отмечает без Владимира Жириновского.

«Мужественный человек, который стал символом борьбы за принципы, за духовные и нравственные устои сегодняшней России, долгие годы в застенках. <...> Я хочу поблагодарить Виктора Анатольевича [Бута] за принятое решение и принять его в ряды партии ЛДПР», – сказал Слуцкий. По словам политика, Бут готов сделать все, что он него требуется, для помощи Донбассу. Его усилия также потребуются и в рамках Госдумы. Комитет по международным делам занимается вопросами помощи российским гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию за рубежом, и опыт освобождения Бута «будет полезен», уверен Слуцкий.

8 декабря Бут вернулся в Россию после состоявшегося в аэропорту Абу-Даби обмена заключенными с американской стороной. Из России в США, в свою очередь, улетела баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в феврале этого года в «Шереметьево» после того, как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран. В США россиянина осудили по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма.

На слете ЛДПР бизнесмен сообщил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах (Госдума будет переизбираться в 2026 г.), и поблагодарил как Слуцкого, так и Жириновского за помощь «в вызволении из заточения в США». Жириновский вступился за Бута сразу после его задержания в 2008 г. Чтобы добиться освобождения россиянина, лидер партии встречался с послом Таиланда в РФ Супотом Тиракаосаном. «Я был свидетелем происходящего, поскольку работал руководителем аппарата зампреда Госдумы Жириновского», – написал у себя в Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

ЛДПР идейно близка Буту, кроме того, Слуцкий «сделал много для его возвращения», сообщил Нилов «Ведомостям». «Как международник [Слуцкий] принимал участие в различных процессах и контактах», – отметил он.

«Считаю, что приглашение Виктора Бута в ряды ЛДПР является абсолютно правильным решением. Наша партия всегда отличалась особым патриотизмом, любовью к Родине и четко сформулированной, жесткой позицией к политике англосаксов по отношению к нашей стране», – сказал «Ведомостям» депутат Госдумы Андрей Луговой. По его мнению, «Бут стал символом ненависти к России», примером человека, в отношении которого «были обнулены все законы и нормы». «За минувшие 15 лет он мужественно выдержал колоссальное давление, преодолел все препятствия и вернулся на Родину. Таких людей мы обязаны поддерживать», – заявил Луговой.

Сам Луговой – бывший сотрудник органов государственной охраны России, которого британские правоохранители обвиняли в покушении на бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, также довольно неожиданно пришел в ЛДПР. На выборах Госдумы в 2007 г. он стал вторым после Жириновского в списке ЛДПР.

«Это решение Виктора [Бута], – заявила «Ведомостям» депутат Госдумы Мария Бутина («Единая Россия»), – я думаю, что он, несомненно, усилит команду ЛДПР. Это очень важный элемент работы – помогать тем, кто попал в беду. Он сможет помогать тем, кто так же, как и он, оказались в тяжелой жизненной ситуации». Политическая биография Бутиной отчасти похожа на историю Бута. Она была освобождена из тюрьмы в США в октябре 2019 г. после 18 месяцев заключения. В рамках сделки со следствием Бутина признала в американском суде вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. В 2021 г. она была включена в партсписок «Единой России» на выборах в Госдуму и избралась от Кировской области.

Мотивация ЛДПР при приеме Бута в партию понятна, говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин: Слуцкий не является харизматичным политиком, он менее известен, чем Жириновский, и ему нужны какие-то [новые] идеи и имена. «У партии остался важный ресурс – ее бренд, но только на нем продержаться долго невозможно», – считает он.

Мнение Макаркина разделяет и депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ). По его словам, вступление нового политика в ряды ЛДПР – «скорее политтехнологический прием». «ЛДПР всегда была партией, основанной на эпатаже Жириновского, на том и держалась. Понятно, что сегодня они будут искать какие-то медийный шаги, которые, как им кажется, придадут им определенную электоральную емкость», – считает он.

Ющенко не сожалеет, что КПРФ первой не предложила Буту членство в своих рядах: они формируются, исходя «из поддержки программы партии». «Мы в кадровой политике исходим из идеи укрепления партии политически, идеологически, а не сиюминутной популярности того или иного человека», – подчеркнул он.

Появление Бута должно было решить две задачи, считает Макаркин: найти новую персону и информационный повод, а также компенсировать информационный негатив от отказа [бизнесмена Евгения] Пригожина [прийти на мероприятие]». 7 декабря пресс-служба ЛДПР сообщала, что на слет партии приглашены ряд известных людей, в том числе и организатор ЧВК «Вагнер» Пригожин. Он в ответ заявил, что относится к Слуцкому с «неуважением».

ЛДПР сохраняет приверженность «к людям с силовым бэкграундом», они помогают партии привлекать ее электорат, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. То, что в партию пришел Бут, – демонстрация того, что эта тенденция сохраняется. У нового политика «есть высокая узнаваемость, но очень слабое содержательное наполнение, тут [его партийная карьера] будет зависеть от профессионализма политтехнологов, которые будут с ним работать», считает Минченко.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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