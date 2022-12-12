Виктор Бут усилит «силовой бэкграунд» ЛДПР

«Это решение Виктора [Бута], – заявила «Ведомостям» депутат Госдумы Мария Бутина («Единая Россия»), – я думаю, что он, несомненно, усилит команду ЛДПР. Это очень важный элемент работы – помогать тем, кто попал в беду. Он сможет помогать тем, кто так же, как и он, оказались в тяжелой жизненной ситуации». Политическая биография Бутиной отчасти похожа на историю Бута. Она была освобождена из тюрьмы в США в октябре 2019 г. после 18 месяцев заключения. В рамках сделки со следствием Бутина признала в американском суде вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. В 2021 г. она была включена в партсписок «Единой России» на выборах в Госдуму и избралась от Кировской области.