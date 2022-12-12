Виктор Бут усилит «силовой бэкграунд» ЛДПР

Виктор Бут усилит «силовой бэкграунд» ЛДПРПосле смерти Владимира Жириновского партии не хватает узнаваемых политиков
Российский бизнесмен Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы, стал членом ЛДПР 12 декабря. Партбилет ему вручил лидер партии Леонид Слуцкий на проходящем в Москве слете либерал-демократов. Он приурочен к 33-летию партии – первому дню рождения, который ЛДПР отмечает без Владимира Жириновского.
«Мужественный человек, который стал символом борьбы за принципы, за духовные и нравственные устои сегодняшней России, долгие годы в застенках. <...> Я хочу поблагодарить Виктора Анатольевича [Бута] за принятое решение и принять его в ряды партии ЛДПР», – сказал Слуцкий. По словам политика, Бут готов сделать все, что он него требуется, для помощи Донбассу. Его усилия также потребуются и в рамках Госдумы. Комитет по международным делам занимается вопросами помощи российским гражданам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию за рубежом, и опыт освобождения Бута «будет полезен», уверен Слуцкий.
8 декабря Бут вернулся в Россию после состоявшегося в аэропорту Абу-Даби обмена заключенными с американской стороной. Из России в США, в свою очередь, улетела баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в феврале этого года в «Шереметьево» после того, как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран. В США россиянина осудили по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма.
На слете ЛДПР бизнесмен сообщил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах (Госдума будет переизбираться в 2026 г.), и поблагодарил как Слуцкого, так и Жириновского за помощь «в вызволении из заточения в США». Жириновский вступился за Бута сразу после его задержания в 2008 г. Чтобы добиться освобождения россиянина, лидер партии встречался с послом Таиланда в РФ Супотом Тиракаосаном. «Я был свидетелем происходящего, поскольку работал руководителем аппарата зампреда Госдумы Жириновского», – написал у себя в Telegram-канале замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.
ЛДПР идейно близка Буту, кроме того, Слуцкий «сделал много для его возвращения», сообщил Нилов «Ведомостям». «Как международник [Слуцкий] принимал участие в различных процессах и контактах», – отметил он.
«Считаю, что приглашение Виктора Бута в ряды ЛДПР является абсолютно правильным решением. Наша партия всегда отличалась особым патриотизмом, любовью к Родине и четко сформулированной, жесткой позицией к политике англосаксов по отношению к нашей стране», – сказал «Ведомостям» депутат Госдумы Андрей Луговой. По его мнению, «Бут стал символом ненависти к России», примером человека, в отношении которого «были обнулены все законы и нормы». «За минувшие 15 лет он мужественно выдержал колоссальное давление, преодолел все препятствия и вернулся на Родину. Таких людей мы обязаны поддерживать», – заявил Луговой.
Сам Луговой – бывший сотрудник органов государственной охраны России, которого британские правоохранители обвиняли в покушении на бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, также довольно неожиданно пришел в ЛДПР. На выборах Госдумы в 2007 г. он стал вторым после Жириновского в списке ЛДПР.
«Это решение Виктора [Бута], – заявила «Ведомостям» депутат Госдумы Мария Бутина («Единая Россия»), – я думаю, что он, несомненно, усилит команду ЛДПР. Это очень важный элемент работы – помогать тем, кто попал в беду. Он сможет помогать тем, кто так же, как и он, оказались в тяжелой жизненной ситуации». Политическая биография Бутиной отчасти похожа на историю Бута. Она была освобождена из тюрьмы в США в октябре 2019 г. после 18 месяцев заключения. В рамках сделки со следствием Бутина признала в американском суде вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. В 2021 г. она была включена в партсписок «Единой России» на выборах в Госдуму и избралась от Кировской области.
Мотивация ЛДПР при приеме Бута в партию понятна, говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин: Слуцкий не является харизматичным политиком, он менее известен, чем Жириновский, и ему нужны какие-то [новые] идеи и имена. «У партии остался важный ресурс – ее бренд, но только на нем продержаться долго невозможно», – считает он.
Мнение Макаркина разделяет и депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ). По его словам, вступление нового политика в ряды ЛДПР – «скорее политтехнологический прием». «ЛДПР всегда была партией, основанной на эпатаже Жириновского, на том и держалась. Понятно, что сегодня они будут искать какие-то медийный шаги, которые, как им кажется, придадут им определенную электоральную емкость», – считает он.
Ющенко не сожалеет, что КПРФ первой не предложила Буту членство в своих рядах: они формируются, исходя «из поддержки программы партии». «Мы в кадровой политике исходим из идеи укрепления партии политически, идеологически, а не сиюминутной популярности того или иного человека», – подчеркнул он.
Появление Бута должно было решить две задачи, считает Макаркин: найти новую персону и информационный повод, а также компенсировать информационный негатив от отказа [бизнесмена Евгения] Пригожина [прийти на мероприятие]». 7 декабря пресс-служба ЛДПР сообщала, что на слет партии приглашены ряд известных людей, в том числе и организатор ЧВК «Вагнер» Пригожин. Он в ответ заявил, что относится к Слуцкому с «неуважением».
ЛДПР сохраняет приверженность «к людям с силовым бэкграундом», они помогают партии привлекать ее электорат, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. То, что в партию пришел Бут, – демонстрация того, что эта тенденция сохраняется. У нового политика «есть высокая узнаваемость, но очень слабое содержательное наполнение, тут [его партийная карьера] будет зависеть от профессионализма политтехнологов, которые будут с ним работать», считает Минченко.