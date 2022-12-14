Некоторые регионы России отказываются не только от дорогостоящих салютовБелгородская и Курская области запретили использование и продажу пиротехники на Новый год
Некоторые регионы России отказываются не только от дорогостоящих салютов, но и запрещают использование и продажу пиротехники в принципе. К примеру, глава Курской области Роман Старовойт не только запретил продажу фейерверков с 12 декабря и до конца января, но и запретил их запуск. «Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян. В регионе сохраняется желтый уровень террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области», – написал Старовойт в своем Telegram-канале 11 декабря.
Без запуска даже частных салютов останутся и жители Белгородской области: в регионе из-за желтого уровня террористической опасности еще с 11 апреля запрещено использование фейерверков. «Я думаю, что все согласятся, что любой взрыв, громкий звук вызывают у всех не просто состояние дискомфорта, а состояние испуга и страха. Не думаю, что все будут радоваться взрывам даже праздничного фейерверка. Приняли решение, и, думаю, все согласятся не использовать фейерверки», – сообщил во время прямой линии 12 декабря губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что по поводу механики запрета на продажу пиротехники местные власти принимают решение: «Сейчас прорабатываем законность этого решения. Если будет такая возможность, будем такое решение принимать».