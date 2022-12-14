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Некоторые регионы России отказываются не только от дорогостоящих салютов

Белгородская и Курская области запретили использование и продажу пиротехники на Новый год
Анастасия Майер Екатерина Гробман
Не все регионы с желтым уровнем террористической опасности будут запрещать салюты / Андрей Гордеев / Ведомости

Некоторые регионы России отказываются не только от дорогостоящих салютов, но и запрещают использование и продажу пиротехники в принципе. К примеру, глава Курской области Роман Старовойт не только запретил продажу фейерверков с 12 декабря и до конца января, но и запретил их запуск. «Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян. В регионе сохраняется желтый уровень террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области», – написал Старовойт в своем Telegram-канале 11 декабря.

Без запуска даже частных салютов останутся и жители Белгородской области: в регионе из-за желтого уровня террористической опасности еще с 11 апреля запрещено использование фейерверков. «Я думаю, что все согласятся, что любой взрыв, громкий звук вызывают у всех не просто состояние дискомфорта, а состояние испуга и страха. Не думаю, что все будут радоваться взрывам даже праздничного фейерверка. Приняли решение, и, думаю, все согласятся не использовать фейерверки», – сообщил во время прямой линии 12 декабря губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что по поводу механики запрета на продажу пиротехники местные власти принимают решение: «Сейчас прорабатываем законность этого решения. Если будет такая возможность, будем такое решение принимать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных