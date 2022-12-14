Некоторые регионы России отказываются не только от дорогостоящих салютов

Без запуска даже частных салютов останутся и жители Белгородской области: в регионе из-за желтого уровня террористической опасности еще с 11 апреля запрещено использование фейерверков. «Я думаю, что все согласятся, что любой взрыв, громкий звук вызывают у всех не просто состояние дискомфорта, а состояние испуга и страха. Не думаю, что все будут радоваться взрывам даже праздничного фейерверка. Приняли решение, и, думаю, все согласятся не использовать фейерверки», – сообщил во время прямой линии 12 декабря губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что по поводу механики запрета на продажу пиротехники местные власти принимают решение: «Сейчас прорабатываем законность этого решения. Если будет такая возможность, будем такое решение принимать».