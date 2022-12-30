В 2022 году кадровые перестановки внутри регионов отошли на второй план

«В условиях кризиса работает логика, по которой лучше проблемный, но опытный [губернатор] лучше, чем любые кадровые эксперименты. К примеру, мобилизация не совсем губернаторская задача, но больше управленцев на местах нет», – резюмирует Кынев. К тому же именно регионы, начали контролировать выполнение федеральной задачи: как в части мобилизации только тех людей, которые реально должны быть призваны, так и в части материальной поддержки военнослужащих и их семей. Сам факт перемещения губернатора во главу угла изменил конфигурацию сил: на местах всегда четко разделялись федеральная и региональная сферы ответственности, считает Кынев.