В 2022 году кадровые перестановки внутри регионов отошли на второй план

В 2022 году кадровые перестановки внутри регионов отошли на второй планВласть сосредоточилась на решении общих задач
В 2022 г. вместо традиционных двух «губернаторопадов» случился всего один: осенью от ротации среди глав регионов отказались. В это время у руководства России были заботы посущественней ротации в руководстве «старых» регионов – события вокруг ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые пополнили список субъектов Федерации, теперь их 89. Но хотя преждевременной замены губернаторов, которым только в 2023 г. предстоит идти на выборы, сейчас не произошло, и публичная политика в регионах заморожена не была: случилась ее трансформация.
Заморозка перестановок
10 мая главы пяти российских регионов – Сергей Жвачкин (Томская область), Игорь Васильев (Кировская область), Валерий Радаев (Саратовская область), Александр Евстифеев (Республика Марий Эл) и Николай Любимов (Рязанская область) в один день заявили о решении покинуть свой пост в связи с окончанием срока полномочий осенью 2022 г. В тот же день президент Владимир Путин назначил пятерых врио. Обычно цепочку ротации растягивали на несколько дней.
Если весной менять губернаторов было принято непосредственно перед стартом кампании, чтобы они избирались в свой «медовый месяц» правления, то назначенным осенью врио давали почти год: в первом случае назначенцам помогал фактор новизны, во втором – привыкание к знакомому лицу.
«Пять замен – это своего рода антирекорд, меньше было только в 2006 г., – говорит политолог Александр Кынев. – Но надо сказать, что федеральных замен, министров, тоже не было [исключением стала замена руководителя «Роскосмоса» с соответствующими перестановками в правительстве]». То есть серьезных кадровых перемен с 2020 г. не происходило: их поставили на паузу.
Такая заморозка, которая затронула все уровни власти, – новая для системы. От некоторых отставок не отказывались даже в годы пандемии: в 2020 и 2021 гг. они также проходили весной и осенью, плюс двое губернаторов оставили посты в связи с уголовными делами.
При этом на фоне спецоперации шла кулуарная дискуссия об отмене губернаторских выборов, публично первым эту тему поднял председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. «Давайте, когда они [солдаты] вернутся с победой, выборы и проведем!» – предлагал он.
«Хотя для россиян шел уже третий год экстремальных событий и, казалось бы, даже отмена выборов не стала бы заметной, все же важно оставаться в логике, что все идет по плану. В случае возникновения турбулентности привычные выборные процедуры успокаивают общество», – говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Политолог-регионалист Виталий Иванов считает, что серьезных предпосылок для отмены выборов власть в итоге не увидела: падения рейтингов не произошло. «Состоявшиеся выборы [в том числе 2022 г.] демонстрируют стабильность. А чтобы ее поддерживать, ее важно демонстрировать», – говорит Иванов.
«Если отказаться от этого, исчезнет система проявления недовольства: сейчас если люди чем-то недовольны, то они пеняют сначала на партию, потом на губернатора, потом на правительство и только потом на высшую власть», – отмечает политолог Илья Гращенков.
Новые задачи губернаторов
Объявление мобилизации и введение особых режимов в регионах РФ поставили перед главами регионов неожиданные и довольно специфические задачи: губернаторам стало необходимо как можно быстрее организовать работу, опыта которой никогда не было.
19 октября Путин ввел военное положение в новых регионах и установил разные уровни реагирования в остальных субъектах. «В сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов», – заявил президент на заседании Совбеза. Согласно указу, глав субъектов обязали обеспечивать безопасность, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, повышать устойчивость работы экономики и т. д.
«В условиях кризиса работает логика, по которой лучше проблемный, но опытный [губернатор] лучше, чем любые кадровые эксперименты. К примеру, мобилизация не совсем губернаторская задача, но больше управленцев на местах нет», – резюмирует Кынев. К тому же именно регионы, начали контролировать выполнение федеральной задачи: как в части мобилизации только тех людей, которые реально должны быть призваны, так и в части материальной поддержки военнослужащих и их семей. Сам факт перемещения губернатора во главу угла изменил конфигурацию сил: на местах всегда четко разделялись федеральная и региональная сферы ответственности, считает Кынев.
Еще в пандемию федеральный центр делегировал ответственность за принятие ряда решений (масочный режим, QR-коды и т. д.) на регионы. Флагманом в принятии мер со стороны субъектов Федерации стала Москва: именно вслед за введением тех или иных мер в столице они распространялись по стране. «Донбасский консенсус демонстрировал, что решения власти не обсуждаются, зато необходимо было демонстрировать разную степень поддержки. В этом границы дозволенного [регионам] размыты как никогда», – констатирует Виноградов.
2023 год не оставят без выборов
Отмены выборов в 2023 г. эксперты не ожидают вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация на фронте.
«Конформисты поддерживают власть «за стабильность». Лишить их ее – они начнут фрустрировать. Им не столько нужны выборы, сколько демонстрация стабильности процессов. Отмена выборов – это уход от нормальности. Главный способ сохранить систему, несмотря на все сложности, показать: жизнь продолжается», – говорит Кынев. «Уже практически установилась новая нормальность. Люди привыкают к ситуации, сформированной СВО», – отмечает Иванов. Не вызывает у экспертов сомнений и тот факт, что весной «губернаторопад» обязательно будет и что состоятся сами выборы.
Кроме того, в избирательном сезоне – 2023 пройдет много важных заметных кампаний, включая выборы мэра Москвы. При этом в ряде регионов очевидных фаворитов нет. Среди таких регионов Виноградов называет Хакасию, Красноярский край, Якутию и Орловскую область. Есть также регионы, где разговоры об отставке уже идут, отмечает он: Оренбургская область, Коми, Воронежская, Магаданская области, Чукотка.
В 2022 г. практически не было времени активно решать внутриэлитные конфликты – примером полного равнодушия Москвы была история с создателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, говорит Гращенков.
Помимо прочего выборы 2023 г. – последние перед президентскими выборами 2024 г. Региональные политтехнологи окажутся в затруднительном положении: им впервые ставят задачу, сопоставимую с президентскими выборами, ведь явка должна быть высокой, а конфликтов – минимум, рассказали два представителя этой отрасли.