Третья подряд женщина не справилась с армией Германии

Правительство Шольца формировалось в расчете на спокойную работу в мирных условиях, чего и ждали будущие члены его кабинета, отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. В этом плане Ламбрехт ничем принципиально не отличалась от предшественниц, но с февраля 2022 г. ее пост стал требовать кардинально иных компетенций и знаний. Ламбрехт, очевидно, не соответствовала этим требованиям, что и явилось основной причиной ее отставки. Для Шольца уход ключевого министра неприятен, но вместе с тем ему открывается возможность снова назначить на этот пост удобного для себя человека. По мнению Соколова, преемник Ламбрехт также будет социал-демократом, таким образом, баланс внутри правительства не будет нарушен.