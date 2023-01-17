Третья подряд женщина не справилась с армией Германии

Третья подряд женщина не справилась с армией ГерманииЕе ухода добились ястребы, настаивающие на милитаризации страны
Министр обороны ФРГ, социал-демократ Кристине Ламбрехт официально подала 16 января в отставку. Она попросила канцлера Германии Олафа Шольца освободить ее от должности из-за слишком сильного внимания СМИ к ее персоне, которое якобы мешает нормальной работе министерства. «Длящаяся месяцами фокусировка СМИ на моей персоне почти не позволяет освещать и обсуждать положение солдат, бундесвера и курса политики безопасности в интересах граждан Германии», – написала Ламбрехт на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Шольц принял отставку министра обороны.
О вероятной отставке Ламбрехт, которой требовала оппозиция в лице консервативного блока ХДС/ХСС, ранее сообщала Bild. В период ее руководства хронические проблемы бундесвера не решались, писали журналисты издания: немецким вооруженным силам не хватало людей, техники и боеприпасов, а действующие вооружения зачастую оказывались устаревшими по сравнению с другими странами НАТО. В свою очередь, Der Spiegel поясняет, что уход Ламбрехт объясняется рядом неудач и скандалов. Например, в декабре 2022 г. Ламбрехт отменила традиционную рождественскую поездку в части бундесвера за пределами Германии. Она ограничилась лишь кратким визитом на немецкую военную базу в Литве, не отказавшись от проведения собственного отпуска на горнолыжном курорте в австрийском Ишгле.
Последней и фатальной для Ламбрехт, по мнению Der Spiegel, неудачей стало ее новогоднее поздравление в соцсетях. «В центре Европы бушует война. И в связи с этим я получила много особенных впечатлений. Много, много встреч с интересными, замечательными людьми», – заявила Ламбрехт на видео, опубликованном в ее частном аккаунте в Instagram. После сказанного, добавляет Der Spiegel, от нее отвернулись даже соратники по социал-демократической партии. Оппозиция в лице консервативного блока ХДС/ХСС подвергла министра жесткой критике. Как заявил депутат от ХДС Хеннинг Отте, зампред оборонного комитета бундестага, у Ламбрехт отсутствует понимание серьезности положения, в котором оказалась страна. Кроме того, министр не может дать ответа, как бундесвер планирует адаптироваться к возросшим вызовам политики безопасности, подчеркнул Отте.
Поиск замены Ламбрехт, сообщает немецкое издание Bild, осложнился тем, что канцлер Шольц ранее обязался составить половину своего кабинета из женщин. Наиболее вероятными кандидатами на пост министра обороны являются уполномоченная бундестага по правам военнослужащих Ева Хёгль, сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль, руководитель канцлерского ведомства Вольфганг Шмидт и министр труда и соцвопросов Хубертус Хайль. Сама Ламбрехт стала третьей подряд на посту министра обороны женщиной – после Урсулы фон дер Ляйен (2013–2019 гг.), сейчас исполняющей обязанности президента Еврокомиссии, и Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывшей председательницы ХДС, отметившейся угрозой заранее использовать силу против России в целях сдерживания.
Правительство Шольца формировалось в расчете на спокойную работу в мирных условиях, чего и ждали будущие члены его кабинета, отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. В этом плане Ламбрехт ничем принципиально не отличалась от предшественниц, но с февраля 2022 г. ее пост стал требовать кардинально иных компетенций и знаний. Ламбрехт, очевидно, не соответствовала этим требованиям, что и явилось основной причиной ее отставки. Для Шольца уход ключевого министра неприятен, но вместе с тем ему открывается возможность снова назначить на этот пост удобного для себя человека. По мнению Соколова, преемник Ламбрехт также будет социал-демократом, таким образом, баланс внутри правительства не будет нарушен.
За Ламбрехт тянулся шлейф непрофессиональных высказываний, но реальной причиной ее ухода стала боязнь брать на себя ответственность за стремительную милитаризацию страны и накачивание Украины оружием, предполагает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, правительство Шольца взяло курс на построение крупнейшей в ЕС армии, но денег и ресурсов на эту инициативу у Берлина нет. В таком случае Ламбрехт оказалась бы козлом отпущения, поэтому министр и решила по-тихому уйти. Отставка Ламбрехт, добавляет эксперт, это уход политически адекватного человека, в то время как другие члены правительства из числа зеленых и свободных демократов занимают откровенно антироссийскую ястребиную позицию.