20 января в германском Рамштайне могут объявить об одном из самых крупных пакетов военной помощи Украине

20 января в германском Рамштайне могут объявить об одном из самых крупных пакетов военной помощи УкраинеСША уже не могут поставлять в прежних объемах некоторые виды вооружений, но идут на обострение из-за проблем во внутренней политике
Во время намеченной на 20 января конференции на авиабазе США в Рамштайне могут объявить об одном из самых крупных пакетов военной помощи Украине. Ранее это анонсировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. В новый пакет могут быть включены запускаемые с земли высокоточные боеприпасы GLSDB с дальностью до 150 км, сообщило Politico. Поставить такие ракеты Украине еще осенью предложила корпорация Boeing, они представляют собой комбинацию управляемых бомб SDB и двигателей к ракетам, используемых в реактивных системах залпового огня HIMARS.
Кроме того, ожидается, что будет объявлено о поставках Украине большого количества БТР и БМП западного производства, боеприпасов, артсистем и другого вооружения. Но решение о поставках танков германского и американского производства еще не принято, хотя активно обсуждается, утверждает Politico. Во встрече примет участие новый министр обороны Германии Борис Писториус, который принял присягу перед бундестагом. Не собирается администрация США сейчас поставлять и более мощные и дальнобойные ракеты «земля – земля» ATACMS, пишет Politico.
«Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас», – заявил посол России в США Анатолий Антонов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Украины и так есть вооружения, которыми она наносит удары по российской территории. Но сама дискуссия о поставках ей вооружений для ударов по территории России «чрезвычайно опасна» и «будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не сулит ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности».
Администрации Байдена сейчас выгодно усугублять кризис на Украине для решения внутриполитических проблем, уверен главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Написанное в NYT свидетельствует о том, что Вашингтон взял курс на обострение конфликта и втягивание в него союзников по НАТО, главным образом Германии. Делается это для того, чтобы укрепить позиции Байдена на фоне скандала о найденных в его доме и бывшем офисе секретных документах.
По словам Васильева, этот внутриполитический кризис серьезно обостряет риторику республиканцев и ряда демократов, которые не хотят, чтобы Байден шел на второй срок. Защищая свои позиции, администрация действующего президента пошла на стандартный для американской политики ход, создавая опасную внешнеполитическую ситуацию. В таких условиях, поясняет эксперт, любое давление на Байдена можно будет объявить действиями «в интересах врагов США», поэтому в дальнейшем Вашингтон будет только раскручивать украинский кризис, тем более что кроме Украины внимание попросту не на что переключить.
Общественное давление и складывающаяся ситуация требуют от администрации Байдена дополнительных шагов, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков. При этом США уже не могут поставлять в прежних объемах ранее отправлявшиеся на Украину некоторые виды вооружений из-за исчерпания запасов, говорит он. «В реальности ВСУ куда больше помогли бы дополнительные поставки снарядов, экипировка, логистическая помощь, чем красивые западные танки и БМП», – отмечает Ермаков.
Он напомнил, что идет обсуждение возможных поставок Украине европейцами порядка 100 танков Leopard 2 через несколько месяцев, при этом в 2022 г. Киеву уже было поставлено порядка 300 танков советского типа. «И хотя советские танки T-72 можно считать менее мощными, чем американские и европейские, у Украины возникало меньше проблем из-за наличия подходящих снарядов, возможностей по обслуживанию и наличия обученного экипажа», – считает он.
При этом немцы не сильно спешат поставлять на Украину танки. Фотографии сгоревших Leopard могут нанести удар по их экспорту и немецкому ВПК в целом, считает Ермаков, а потому Берлин хочет добиться и появления на Украине американских Abrams. «Возможные поставки дальнобойных ракетных систем США дальностью 280–300 км типа ATACMS будут восприняты Россией еще серьезней, – считает Ермаков, – поэтому промежуточный вариант с поставками GLSDB более вероятен, но лишь в небольшом объеме».
В таком развитии событий явно прослеживается заинтересованность Boeing прославить свой проект, который разрабатывается еще с 2015 г., говорит аналитик. Одновременно такие поставки выгодны и администрации Байдена, которая сможет отчитаться перед общественностью, заключает Ермаков.