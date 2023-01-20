20 января в германском Рамштайне могут объявить об одном из самых крупных пакетов военной помощи Украине

«Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие американцами или натовцами ни поставлялось режиму Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас», – заявил посол России в США Анатолий Антонов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Украины и так есть вооружения, которыми она наносит удары по российской территории. Но сама дискуссия о поставках ей вооружений для ударов по территории России «чрезвычайно опасна» и «будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который не сулит ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности».