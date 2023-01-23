Обыски у Джо Байдена могут поставить точку в его политической карьере

При этом эксперт сомневается, что Байден имел злой умысел при работе с документами. Рейтинги Байдена, добавляет Наумов, на фоне обыска, скорее всего, пойдут вниз, так как он не сможет обернуть это в свою пользу в стиле Трампа, который представил аналогичные следственные действия местью со стороны «вашингтонского болота». При этом команда Байдена старается минимизировать последствия скандала, одновременно сотрудничая со следствием. Но республиканцы, которые получили большинство в палате представителей, теперь имеют возможность выписывать повестки и проводить публичные слушания и непременно будут пользоваться появившимся рычагом, заключает эксперт РСМД.