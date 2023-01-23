Обыски у Джо Байдена могут поставить точку в его политической карьере

Обыски у Джо Байдена могут поставить точку в его политической карьереРеспубликанцы используют обнаружение секретных документов для давления на администрацию, считают эксперты
Сотрудники минюста обнаружили при первом в истории обыске в частном доме действующего президента США Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) еще «шесть предметов, состоящих из документов с конфиденциальными отметками и сопутствующих материалов». Об этом сообщает NBC News. Обыск состоялся 20 января и длился почти 13 часов, но о его результатах стало известно 21 января.
Как заявил адвокат главы американского государства Боб Бауэр, Байден добровольно предложил правоохранителям доступ в свой дом, чтобы позволить министерству юстиции провести обыск всего помещения на предмет «потенциальных секретных материалов». Известно, что за ходом следственных действий наблюдали адвокаты президента и представители Белого дома. Министерство юстиции при этом имело полный доступ к личным вещам Байдена, включая рукописные заметки, документы, памятные вещи, списки дел и расписания.
Найденные документы относятся как к периоду работы нынешнего лидера США в сенате (где он работал с 1973 по 2009 г.), так и ко времени его пребывания на посту вице-президента Барака Обамы.
Череда скандалов
По информации Fox News, обыск у Байдена проводился под контролем назначенца 45-го президента США Дональда Трампа прокурора северного округа Иллинойса Джона Лауша-мл., занимающегося данным расследованием еще с осени 2022 г. 12 января минюст США назначил спецпрокурором по делу о секретных документах Байдена Роберта Хура, которого на этот пост в 2017 г. выдвинул также Трамп.
Нынешнюю находку обобщенно можно считать третьим эпизодом в скандале вокруг Байдена – первые секретные документы обнаружились в Penn Biden Center в Пенсильванском университете еще 2 ноября 2022 г., но об этом стало известно общественности только 10 января. Тогда среди обнаруженных материалов оказались разведданные об Украине, Иране и Великобритании. Белый дом со своей стороны признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 г.
Затем помощники Байдена нашли секретные документы в гараже и личной библиотеке в Уилмингтоне. Спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти со своей стороны призывал конгресс расследовать наличие секретных документов в частном доме действующего президента. «Мой Corvette находится в закрытом гараже. Они [документы] не на улице же лежали» – так прокомментировал Байден на пресс-конференции второй инцидент.
Одновременно газета The New York Times (NYT) со ссылкой на анонимные источники сообщила, что глава аппарата Белого дома Рон Клейн, много лет работающий с Байденом, может оставить свой пост в ближайшее время. Вероятнее всего, эта отставка произойдет после обращения Байдена к конгрессу 7 февраля и станет самым громким кадровым изменением в администрации с 2021 г. И хотя NYT не увязывает напрямую уход Клейна с развитием скандала о секретной информации, именно его преемнику придется разбирать последствия нарастающего кризиса.
Что говорят эксперты
Беспрецедентный многочасовой обыск личных вещей действующего президента и фактор возможного скорого ухода ближайшего соратника – индикатор того, что политическая карьера Байдена, возможно, уже обречена, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его мнению, в резком ослаблении позиций президента могут быть заинтересованы по разным причинам люди даже из его ближайшего окружения.
Теперь рейтинги Байдена, которые шли вверх после промежуточных выборов, обречены на снижение, считает Васильев. Подобного рода внутриполитические кризисы в истории США нередко приводили к тому, что Белый дом пытался переключить внимание американской общественности на международную ситуацию, в том числе прибегая к эскалации конфликтов, напоминает он.
Согласованные следственные действия у Байдена происходили несколько иначе, чем традиционный обыск, под которым обычно подразумевается неожиданное появление огромного числа правоохранителей на машинах с сиренами, говорит эксперт РСМД Алексей Наумов: «Но этот обыск, безусловно, плохо повлияет на репутацию Байдена, который стремился доказать, что он adult in the room («взрослый в комнате». – «Ведомости»), и в отличие от Трампа знает, как должен вести себя государственный муж и дисциплинированный политик».
При этом эксперт сомневается, что Байден имел злой умысел при работе с документами. Рейтинги Байдена, добавляет Наумов, на фоне обыска, скорее всего, пойдут вниз, так как он не сможет обернуть это в свою пользу в стиле Трампа, который представил аналогичные следственные действия местью со стороны «вашингтонского болота». При этом команда Байдена старается минимизировать последствия скандала, одновременно сотрудничая со следствием. Но республиканцы, которые получили большинство в палате представителей, теперь имеют возможность выписывать повестки и проводить публичные слушания и непременно будут пользоваться появившимся рычагом, заключает эксперт РСМД.