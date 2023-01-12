Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Республиканцы могут отомстить Байдену за преследование Трампа

В бывшем офисе лидера США нашлись секретные документы, как и ранее в поместье экс-президента
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Здание Penn Biden Center / SAUL LOEB / AFP

Вокруг действующего президента США Джо Байдена разгорается скандал о ненадлежащем хранении секретных документов, обнаруженных в основанном им аналитическом центре. 10 января об обнаружении этих документов заявил генпрокурор США Меррик Гарланд. Документы были найдены в Penn Biden Center в Пенсильванском университете еще 2 ноября, за несколько дней до промежуточных выборов в конгресс. Но известно об этом стало только 10 января. Советник президента Ричард Заубер пояснил телеканалу CBS, что документы были обнаружены при упаковке адвокатами Байдена файлов во время освобождения офиса. Собеседник CNN уточнил, что личный адвокат Байдена увидел папку с пометкой «личное», открыл конверт и обнаружил внутри секретные документы. По словам источника, адвокат закрыл конверт и позвонил в NARA (Национальное управление архивов и документации США). Байден назвал действия адвоката правильными. «Я не знаю, что в документах. Я сдал ящики – они сдали ящики в архив. И мы полностью сотрудничаем с проверяющими – надеюсь, что проверка скоро будет завершена», – привела пресс-служба Белого дома слова президента.

Генпрокурор Гарланд, который занимается расследованием по обнаружению секретных документов на вилле экс-президента Дональда Трампа во Флориде, поручил изучить, как документы оказались в аналитическом центре Байдена. Официального объявления о начале расследования еще не было. Но, по данным CNN, Гарланд все же решил поручить Джону Лаушу-младшему, прокурору США в Чикаго, провести расследование по документам Байдена.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных