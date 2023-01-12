Республиканцы могут отомстить Байдену за преследование Трампа

Вокруг действующего президента США Джо Байдена разгорается скандал о ненадлежащем хранении секретных документов, обнаруженных в основанном им аналитическом центре. 10 января об обнаружении этих документов заявил генпрокурор США Меррик Гарланд. Документы были найдены в Penn Biden Center в Пенсильванском университете еще 2 ноября, за несколько дней до промежуточных выборов в конгресс. Но известно об этом стало только 10 января. Советник президента Ричард Заубер пояснил телеканалу CBS, что документы были обнаружены при упаковке адвокатами Байдена файлов во время освобождения офиса. Собеседник CNN уточнил, что личный адвокат Байдена увидел папку с пометкой «личное», открыл конверт и обнаружил внутри секретные документы. По словам источника, адвокат закрыл конверт и позвонил в NARA (Национальное управление архивов и документации США). Байден назвал действия адвоката правильными. «Я не знаю, что в документах. Я сдал ящики – они сдали ящики в архив. И мы полностью сотрудничаем с проверяющими – надеюсь, что проверка скоро будет завершена», – привела пресс-служба Белого дома слова президента.