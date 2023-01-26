Приезд посла США в Москву открывает новые возможности для обеих сторон

В Москве Трейси знали, [поэтому] согласие на её приезд в качестве посла МИД РФ дал незамедлительно, отмечает Тренин. Безусловно, предыдущий опыт работы в России будет помогать Трейси, считает он: у неё сохранились контакты, она может точнее оценивать получаемую информацию и т.д. «Я не стал бы сравнивать ее с Салливаном, это разные фигуры. Салливан приехал в Москву с высокой должности первого заместителя госсекретаря, но он никогда Россией специально не занимался. Трейси специализировалась на России и постсоветских странах. Это обстоятельство даёт ей некоторые преимущества в Москве», – сказал Тренин.