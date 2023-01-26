Приезд посла США в Москву открывает новые возможности для обеих сторон

Приезд посла США в Москву открывает новые возможности для обеих сторонЛинн Трейси способна понять Россию гораздо лучше своего предшественника, говорят эксперты
Сам факт назначения и приезда нового посла США Линн Трейси в Россию и сохранение дипотношений двух стран говорит о значимости Москвы и Вашингтона друг для друга, ведь несмотря на де-факто конфликтную ситуацию, это сохраняет официальные каналы коммуникации, заявил «Ведомостям» директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. «Есть и другие каналы коммуникации, но традиционное взаимодействие на уровне послов – это очень важная составляющая диалога», – сказал он.
Москва получает возможность посылать Вашингтону важную информацию, ее оценки и сигналы через официального представителя, «профессионально работать» с США, сказал «Ведомостям» о значимости приезда Трейси председатель комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол России в Великобритании Григорий Карасин.
Присутствие послов в столицах двух ядерных сверхдержав, движущихся навстречу прямому столкновению, – это важный канал постоянной связи, согласен профессор ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО Дмитрий Тренин. «Посол лучше чувствует атмосферу в стране пребывания, у него есть личные контакты, доступ на высокий правительственный уровень. Так что прибытие посла США в Москву – это фактор, уменьшающий возможность взаимного недопонимания», – сказал он «Ведомостям».
При этом о диалоге в полном смысле слова между Вашингтоном и Москвой говорить нельзя, уверен он – контакты есть, но диалог «отсутствует напрочь».
Трейси прибыла в Москву в ночь на 26 января. Впервые дипмиссию США в России возглавила женщина. Предыдущий посол (с 2019 г.) Джон Салливан досрочно покинул должность в сентябре 2022 г. из-за болезни жены. 20 сентября кандидатуру Трейси выдвинул президент Джо Байден в России 20 сентября, а 21 декабря утвердил Сенат. Она знает русский язык и работала в качестве заместителя посла в Москве в 2014-2017 гг., а также во многих странах постсоветского пространства – Армении, Казахстане, Киргизии и Туркмении.
В Москве Трейси знали, [поэтому] согласие на её приезд в качестве посла МИД РФ дал незамедлительно, отмечает Тренин. Безусловно, предыдущий опыт работы в России будет помогать Трейси, считает он: у неё сохранились контакты, она может точнее оценивать получаемую информацию и т.д. «Я не стал бы сравнивать ее с Салливаном, это разные фигуры. Салливан приехал в Москву с высокой должности первого заместителя госсекретаря, но он никогда Россией специально не занимался. Трейси специализировалась на России и постсоветских странах. Это обстоятельство даёт ей некоторые преимущества в Москве», – сказал Тренин.
Послы делятся на две категории – политназначенцев и профессиональных дипломатов, говорит Войтоловский. Трейси – это опытный дипломат, который знает и понимает Россию, может вести диалог с российскими официальными лицами, с экспертами.
Салливан же был политическим назначенцем администрации экс-президента США Дональда Трампа, он не был готов к той роли, которая ему выпала, считает эксперт. «Назначение Трейси – сигнал к тому, что разговор хотят вести на серьезном уровне, в этом отношении оно позитивно», – заявил он.
«Мне импонирует, что перед отъездом Трейси встретилась с [послом России в США] Анатолием Антоновым, они обменивались мнениями. Это нормальная дипломатическая практика, которая показывает, что она [Трейси] профессионально достаточно оснащена», – отметил Карасин. Он предупредил, что переоценивать этот факт нельзя – послы в любую страну едут с «совершенно определенными инструкциями». Важно, чтобы новый представитель Вашингтона соблюдал чувство меры в пропагандистских и оценочных вещах, говорит Карасин.
Первоочередной задачей посла США будет восстановить контакты со времен предыдущего периода работы в Москве и, если получится, установить новые, считает Тренин. Есть острейшие вопросы, связанные с двусторонними отношениями, вопросами региональной и глобальной безопасности, вопросы, связанные с ситуацией на Украине, перечислил Войтоловский.
Как заявил 6 января представитель госдепартамента Нед Прайс, Трейси предстоит поддерживать двусторонние отношения в период «чрезвычайно высокой напряженности». В ее планах – вместе с российскими властями работать над увеличением численности персонала американской дипмиссии, чтобы посольство могло выполнять свои базовые функции – в том числе выдачу виз, отметил он.