Новый посол США Линн Трейси прибыла в Россию
Новый посол США Линн Трейси прибыла в Москву, сообщила американская дипмиссия сегодня ночью в своем Telegram-канале.
«С возвращением в Россию, посол Трейси!», – говорится в сообщении.
Трейси работала в России в 2014-2017 гг. в качестве заместителя посла в Москве, а также занимала должность старшего советника по делам России в госдепартаменте. В 2019 г. Трейси была назначена послом США в Ереване. Она также работала в дипмиссиях США в Пакистане, Казахстане, Афганистане, Туркмении и Киргизии. Трейси, уроженка штата Огайо, получила степень бакалавра советологии в Университете Джорджии и кандидата юридических наук в Университете Акрона.
С 2019 г. послом США в Москве был Джон Салливан. Он досрочно завершил свою работу на этой должности в начале сентября из-за рака, с которым боролась его жена Грейс Родригес. На следующий день после объявления об отставке Салливана она умерла. Бывший посол подчеркнул, что досрочное прекращение его полномочий никак не связано с российской спецоперацией или политикой администрации Байдена.