Песков: у Москвы нет надежд в связи с назначением нового посла США в России
Кремль не связывает никаких надежд с назначением нового посла США в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет «РИА Новости».
«Вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в Москве, поэтому нет. Если честно, нет», – сказал он.
Трейси работала в России в 2014-2017 гг. в качестве заместителя посла в Москве, а также занимала должность старшего советника по делам России в госдепартаменте. В 2019 г. Трейси была назначена послом США в Ереване.
Бывший американский посол Джон Салливан досрочно завершил свою работу на этой должности из-за рака, с которым боролась его жена Грейс Родригес. На следующий день после объявления об отставке Салливана она умерла. Бывший посол подчеркнул, что досрочное прекращение его полномочий никак не связано с российской спецоперацией или политикой президента США Джо Байдена.
Салливан был назначен послом в России в декабре 2019 г. После отъезда он завершит свою сорокалетнюю карьеру на госслужбе, сообщила ранее американская дипмиссия. Исполняющим обязанности поверенного в делах посольства США в РФ будет Элизабет Руд, работавшая в посольстве с июня.