CNN: президент США планирует назначить Трейси послом в России

По данным издания, кандидатура Трейси уже предложена Москве для согласования. Официальные лица Соединенных Штатов считают, что Россия заинтересована в дипломатических отношениях между странами, поэтому не будет затягивать этот процесс, а также надеются быстро создать в Москве «сильную дипломатическую команду». Это необходимо не только в связи со спецоперацией на Украине, но и в связи с обменом заключенными между странами. Заместителю главы дипмиссии Элизабет Руд будет предложено возглавить посольство США в Туркменистане.