CNN: президент США планирует назначить Трейси послом в России
Президент США Джо Байден планирует назначить послом страны в России посла в Ереване Линн Трейси, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным издания, кандидатура Трейси уже предложена Москве для согласования. Официальные лица Соединенных Штатов считают, что Россия заинтересована в дипломатических отношениях между странами, поэтому не будет затягивать этот процесс, а также надеются быстро создать в Москве «сильную дипломатическую команду». Это необходимо не только в связи со спецоперацией на Украине, но и в связи с обменом заключенными между странами. Заместителю главы дипмиссии Элизабет Руд будет предложено возглавить посольство США в Туркменистане.
О том, что Трейси может стать послом США в России, ранее сообщал «Коммерсантъ». Она работала в России в 2014-2017 гг. в качестве заместителя посла в Москве, а также занимала должность старшего советника по делам России в госдепартаменте. В 2019 г. Трейси была назначена послом США в Ереване.
Бывший американский посол Джон Салливан досрочно завершил свою работу на этой должности из-за рака, с которым боролась его жена Грейс Родригес. На следующий день после объявления об отставке Салливана она умерла. Бывший посол подчеркнул, что досрочное прекращение его полномочий никак не связано с российской спецоперацией или политикой президента США Джо Байдена.
Салливан был назначен послом в России в декабре 2019 г. После отъезда он завершит свою сорокалетнюю карьеру на госслужбе, сообщила ранее американская дипмиссия. Исполняющим обязанности поверенного в делах посольства США в РФ будет Элизабет Руд, работавшая в посольстве с июня.