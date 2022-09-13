«Коммерсантъ»: возглавить дипмиссию США в России может посол в Армении Трейси

Трейси уже работала в России: в 2014-2017 гг. она была заместителем посла в Москве. Позднее занимала должность старшего советника по делам России в госдепаратменте, а в 2019 г., была назначена послом в Ереване. Как отмечается на сайте дипмиссии, за свою командировку в Пакистан в 2006-2009 гг. она получила награду «За проявленный героизм».