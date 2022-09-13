«Коммерсантъ»: возглавить дипмиссию США в России может посол в Армении Трейси
Дипмиссию США в России может возглавить американский посол в Ереване Линн Трейси, выяснил «Коммерсантъ».
Трейси уже работала в России: в 2014-2017 гг. она была заместителем посла в Москве. Позднее занимала должность старшего советника по делам России в госдепаратменте, а в 2019 г., была назначена послом в Ереване. Как отмечается на сайте дипмиссии, за свою командировку в Пакистан в 2006-2009 гг. она получила награду «За проявленный героизм».
Если Трейси утвердят новым послом США в России, то она станет первой женщиной на этом посту, отмечает издание.
Бывший американский посол Джон Салливан досрочно завершил свою работу на этой должности из-за рака, с которым боролась его жена Грейс Родригес. На следующий день после объявления об отставке Салливана она умерла. Бывший посол подчеркнул, что досрочное прекращение его полномочий никак не связано с российской спецоперацией или политикой президента США Джо Байдена.
Салливан был назначен послом в России в декабре 2019 г. После отъезда он завершит свою сорокалетнюю карьеру на госслужбе, сообщила ранее американская дипмиссия. Исполняющим обязанности поверенного в делах посольства США в РФ будет Элизабет Руд, работавшая в посольстве с июня.
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