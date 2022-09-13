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«Коммерсантъ»: возглавить дипмиссию США в России может посол в Армении Трейси

Ведомости

Дипмиссию США в России может возглавить американский посол в Ереване Линн Трейси, выяснил «Коммерсантъ».

Трейси уже работала в России: в 2014-2017 гг. она была заместителем посла в Москве. Позднее занимала должность старшего советника по делам России в госдепаратменте, а в 2019 г., была назначена послом в Ереване. Как отмечается на сайте дипмиссии, за свою командировку в Пакистан в 2006-2009 гг. она получила награду «За проявленный героизм».

Если Трейси утвердят новым послом США в России, то она станет первой женщиной на этом посту, отмечает издание.

Бывший американский посол Джон Салливан досрочно завершил свою работу на этой должности из-за рака, с которым боролась его жена Грейс Родригес. На следующий день после объявления об отставке Салливана она умерла. Бывший посол подчеркнул, что досрочное прекращение его полномочий никак не связано с российской спецоперацией или политикой президента США Джо Байдена.

Салливан был назначен послом в России в декабре 2019 г. После отъезда он завершит свою сорокалетнюю карьеру на госслужбе, сообщила ранее американская дипмиссия. Исполняющим обязанности поверенного в делах посольства США в РФ будет Элизабет Руд, работавшая в посольстве с июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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