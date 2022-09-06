Салливан покинул должность посла США в России из-за болезни жены
Джон Салливан досрочно завершил свою работу в должности посла США в России из-за рака, с которым боролась его жена Грейс Родригес, сообщила в понедельник журналист газеты Politico Нахаль Туси, побеседовавшая с ним, в Twitter.
Родригес боролась с заболеванием в течение продолжительного времени, пояснила она, однако на прошлой неделе ее состояние неожиданно ухудшилось, в понедельник, на следующий день после объявления Салливана об отставке, она умерла. Салливан и Родригес прожили в браке 34 года.
«Я не хочу, чтобы кто-то считал, что я не выполнял свой долг», – сказал Салливан журналистке.
Бывший посол подчеркнул, что досрочное прекращение его полномочий никак не связано с российской спецоперацией или политикой Джо Байдена. Салливан сказал, что благодарен за то, что смог провести со своей женой последние часы ее жизни, добавила Туси.
Салливан был назначен послом в России в декабре 2019 г. После отъезда он завершит свою сорокалетнюю карьеру на госслужбе, сообщила ранее американская дипмиссия. Исполняющим обязанности поверенного в делах посольства США в РФ будет Элизабет Руд, работавшая в посольстве с июня.
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