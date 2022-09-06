Салливан покинул должность посла США в России из-за болезни жены

Родригес боролась с заболеванием в течение продолжительного времени, пояснила она, однако на прошлой неделе ее состояние неожиданно ухудшилось, в понедельник, на следующий день после объявления Салливана об отставке, она умерла. Салливан и Родригес прожили в браке 34 года.