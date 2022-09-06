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Салливан покинул должность посла США в России из-за болезни жены

Ведомости

Джон Салливан досрочно завершил свою работу в должности посла США в России из-за рака, с которым боролась его жена Грейс Родригес, сообщила в понедельник журналист газеты Politico Нахаль Туси, побеседовавшая с ним, в Twitter.

Родригес боролась с заболеванием в течение продолжительного времени, пояснила она, однако на прошлой неделе ее состояние неожиданно ухудшилось, в понедельник, на следующий день после объявления Салливана об отставке, она умерла. Салливан и Родригес прожили в браке 34 года.

«Я не хочу, чтобы кто-то считал, что я не выполнял свой долг», – сказал Салливан журналистке.

Бывший посол подчеркнул, что досрочное прекращение его полномочий никак не связано с российской спецоперацией или политикой Джо Байдена. Салливан сказал, что благодарен за то, что смог провести со своей женой последние часы ее жизни, добавила Туси.

Салливан был назначен послом в России в декабре 2019 г. После отъезда он завершит свою сорокалетнюю карьеру на госслужбе, сообщила ранее американская дипмиссия. Исполняющим обязанности поверенного в делах посольства США в РФ будет Элизабет Руд, работавшая в посольстве с июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных