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Посол ЕС в России Маркус Эдерер оставил свой пост

Ведомости

Немецкий дипломат Маркус Эдерер покинул пост главы дипмиссии Евросоюза в Москве, его в ближайшее время сменит француз Ролан Галяраг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе. Отмечается, что это решение носит «плановый характер».

«Смена главы миссии ЕС в Москве носит плановый характер. Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Его назначение на этот пост было утверждено верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в июне», — сообщил источник.

Он напомнил, что «ЕС придерживается позиции о необходимости сохранения открытыми дипломатических каналов связи с Москвой», несмотря на кризис в отношениях с Россией из-за спецоперации.

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Ранее стало известно, что посол США в России Джон Салливан завершил свою работу. 4 сентября дипломат покинул Москву. До назначения преемника Салливана исполняющим обязанности поверенного в делах посольства США в РФ будет Элизабет Руд.

В апреле МИД России объявил 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве персонами нон-грата. Такое решение было принято в ответ на действия Евросоюза, который объявил 5 апреля 19 сотрудников постпредства России в ЕС персонами нон-грата.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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