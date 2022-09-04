Посол ЕС в России Маркус Эдерер оставил свой пост

«Смена главы миссии ЕС в Москве носит плановый характер. Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Его назначение на этот пост было утверждено верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в июне», — сообщил источник.