Посол ЕС в России Маркус Эдерер оставил свой пост
Немецкий дипломат Маркус Эдерер покинул пост главы дипмиссии Евросоюза в Москве, его в ближайшее время сменит француз Ролан Галяраг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе. Отмечается, что это решение носит «плановый характер».
«Смена главы миссии ЕС в Москве носит плановый характер. Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Его назначение на этот пост было утверждено верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в июне», — сообщил источник.
Он напомнил, что «ЕС придерживается позиции о необходимости сохранения открытыми дипломатических каналов связи с Москвой», несмотря на кризис в отношениях с Россией из-за спецоперации.
Ранее стало известно, что посол США в России Джон Салливан завершил свою работу. 4 сентября дипломат покинул Москву. До назначения преемника Салливана исполняющим обязанности поверенного в делах посольства США в РФ будет Элизабет Руд.
В апреле МИД России объявил 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве персонами нон-грата. Такое решение было принято в ответ на действия Евросоюза, который объявил 5 апреля 19 сотрудников постпредства России в ЕС персонами нон-грата.