Салливан покинул должность посла США в России
Посол США в России Джон Салливан завершил свою работу, сообщили в пресс-службе дипмиссии. 4 сентября дипломат покинул Москву.
«Посол США в Российской Федерации Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву. Посол Салливан был назначен в декабре 2019 г. и проработал на этой должности почти три года», — говорится в сообщении.
До назначения преемника Салливана исполняющим обязанности поверенного в делах посольства США в РФ будет Элизабет Руд.
6 июня Салливан заявил, что Москва и Вашингтон могут закрыть свои посольства. «Могут, есть такая вероятность. Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой», — заявил Салливан. По его словам, администрация президента США вряд ли поддерживает закрытие посольств. «Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», — пояснил он.
Дипломат напомнил, что ранее Москва заявляла об опасности разрыва отношений между странами. Эта ситуация могла бы означать закрытие посольств в России и США. Посол выразил надежду, что этого не произойдет. Закрытие посольств не входит в планы президента США Джо Байдена и его администрации, подчеркнул Салливан.