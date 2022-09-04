Салливан покинул должность посла США в России

6 июня Салливан заявил, что Москва и Вашингтон могут закрыть свои посольства. «Могут, есть такая вероятность. Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой», — заявил Салливан. По его словам, администрация президента США вряд ли поддерживает закрытие посольств. «Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», — пояснил он.