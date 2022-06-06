Салливан не исключил закрытие посольств в Москве и Вашингтоне
Посол США в России Джон Салливан не исключил, что Москва и Вашингтон могут закрыть свои посольства. Однако США не хотели бы идти на это, отметил он в интервью ТАСС.
«Могут, есть такая вероятность. Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой», — заявил Салливан. По его словам, администрация президента США вряд ли поддерживает закрытие посольств. «Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», — пояснил он.
Салливан напомнил, что ранее Москва заявляла об опасности разрыва отношений между странами. Эта ситуация могла бы означать закрытие посольств в России и США. Посол выразил надежду, что этого не произойдет. Закрытие посольств не входит в планы президента США Джо Байдена и его администрации, подчеркнул Салливан.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Bank of America закрыл счета генконсульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. Российский посол добавил, что «блокировался даже выезд из посольства». Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что госдепартамент обещал помочь генконсульствам России открыть новые счета в американских банках, чтобы избежать неприятностей для дипмиссии США в Москве.