Посол ЕС заявил о негативном влиянии ситуации с газом в Европе на репутацию России
Репутация России как надежного поставщика газа может пострадать из-за ситуации с дефицитом топлива на европейском рынке, заявил посол Европейского союза (ЕС) Маркус Эдерер.
«На мой взгляд, может пострадать репутация России как надежного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос. Я даже не говорю о том, что отсутствие реакции может быть расценено как попытка оказать давление с целью ускорения ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», — сказал он в интервью РБК.
Кроме того, по мнению Эдерера, еще одним поводом для беспокойства должен стать тот факт, что дефицит газа в ЕС может привести к ускорению его перехода на возобновляемые энергоресурсы.
6 октября президент России Владимир Путин заявил, что стране «ни к чему» спекулятивный ажиотаж на газовом рынке Европы. До него пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия не имеет отношения к резкому удорожанию топлива ЕС. При этом эксперты, опрошенные Reuters, назвали главными бенефициарами от ситуации на рынке газа в Европе Норвегию и Россию.
Ранее Путин критически высказался о политике Еврокомиссии, которая делает упор на биржевые механизмы в определении цен на газ. Так, около 20 лет назад ЕС либерализовал свой газовый рынок. Тогда произошел переход от долгосрочных контрактов к краткосрочным, основанным на ценах на топливо, которое торгуется на биржах и хабах. В итоге стоимость газа перестала быть тесно связана с нефтью, а в основу ценообразования легли спотовые цены. Реформа была выгодна европейскому рынку, когда обильные поставки удерживали цены на низком уровне, однако в сегодняшних условиях дефицита топлива ситуация изменилась.
Цена на газ в Европе начала рекордно расти в начале августа, в середине месяца она впервые в истории достигла отметки в $600 за 1000 кубометров и с тех пор выросла более чем втрое. Это произошло на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, а также низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2». В то же время после заявления Путина стоимость газа стала падать. Сегодня к 13:47 мск ноябрьский фьючерс на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах подешевел почти на 3% и достиг цены примерно в $1145 за 1000 кубометров.