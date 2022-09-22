Россия дала согласие на назначение послом США в Москве Линн Трейси
Россия дала согласие на назначение новым послом США в Москве главы американской дипмиссии в Ереване Линн Трейси, сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад. Они анонсировали, что она выдвинута на эту должность только что. А агреман мы дали», – сказал он.
20 сентября Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Трейси на пост посла в России. Трейси работала в России в 2014-2017 гг. в качестве заместителя посла в Москве, а также занимала должность старшего советника по делам России в госдепартаменте. В 2019 г. Трейси была назначена послом США в Ереване.
Бывший американский посол Джон Салливан досрочно завершил свою работу на этой должности из-за рака, с которым боролась его жена Грейс Родригес. На следующий день после объявления об отставке Салливана она умерла. Бывший посол подчеркнул, что досрочное прекращение его полномочий никак не связано с российской спецоперацией или политикой администрации Байдена.
Салливан был назначен послом в России в декабре 2019 г. После отъезда он завершит свою сорокалетнюю карьеру на госслужбе, сообщила ранее американская дипмиссия. Исполняющим обязанности поверенного в делах посольства США в РФ будет Элизабет Руд, работавшая в посольстве с июня.