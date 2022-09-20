Байден предложил кандидатуру Трейси на пост посла в России

Бывший американский посол Джон Салливан досрочно завершил свою работу на этой должности из-за рака, с которым боролась его жена Грейс Родригес. На следующий день после объявления об отставке Салливана она умерла. Бывший посол подчеркнул, что досрочное прекращение его полномочий никак не связано с российской спецоперацией или политикой администрации Байдена.