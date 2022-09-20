Байден предложил кандидатуру Трейси на пост посла в России
Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру главы американской дипмиссии в Ереване Линн Трейси на пост посла в России, сообщается на сайте Белого дома.
«Сегодня президент Джо Байден объявил о своем намерении назначить следующих лиц ключевыми руководителями в своей администрации... Линн Трейси, кандидат на пост чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль не связывает никаких надежд с назначением нового посла США.
Трейси работала в России в 2014-2017 гг. в качестве заместителя посла в Москве, а также занимала должность старшего советника по делам России в госдепартаменте. В 2019 г. Трейси была назначена послом США в Ереване.
Бывший американский посол Джон Салливан досрочно завершил свою работу на этой должности из-за рака, с которым боролась его жена Грейс Родригес. На следующий день после объявления об отставке Салливана она умерла. Бывший посол подчеркнул, что досрочное прекращение его полномочий никак не связано с российской спецоперацией или политикой администрации Байдена.
Салливан был назначен послом в России в декабре 2019 г. После отъезда он завершит свою сорокалетнюю карьеру на госслужбе, сообщила ранее американская дипмиссия. Исполняющим обязанности поверенного в делах посольства США в РФ будет Элизабет Руд, работавшая в посольстве с июня.
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