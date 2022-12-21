Сенат США утвердил Линн Трейси послом в России
Сенат США поддержал выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Линн Трейси на должность посла Вашингтона в России, передает Reuters.
Решение принято 56 голосами против 1. Трейси станет первой женщиной на должности посла США в России.
20 сентября Белый дом сообщил, что Байден выдвинул кандидатуру Трейси на пост посла в России. Ранее в декабре ее кандидатуру поддержал комитет по иностранным делам сената конгресса США. Трейси работала в России в 2014-2017 гг. в качестве заместителя посла в Москве, а также занимала должность старшего советника по делам России в госдепартаменте. В 2019 г. Трейси была назначена послом США в Ереване.
Замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь рассказал, что российская сторона дала согласие на назначение новым послом США в Москве Трейси.
С 2019 г. послом США в Москве был Джон Салливан. Он досрочно завершил свою работу на этой должности в начале сентября из-за рака, с которым боролась его жена Грейс Родригес. На следующий день после объявления об отставке Салливана она умерла. Бывший посол подчеркнул, что досрочное прекращение его полномочий никак не связано с российской спецоперацией или политикой администрации Байдена.