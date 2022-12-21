Сенат США утвердил Линн Трейси послом в России

С 2019 г. послом США в Москве был Джон Салливан. Он досрочно завершил свою работу на этой должности в начале сентября из-за рака, с которым боролась его жена Грейс Родригес. На следующий день после объявления об отставке Салливана она умерла. Бывший посол подчеркнул, что досрочное прекращение его полномочий никак не связано с российской спецоперацией или политикой администрации Байдена.