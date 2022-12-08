Комитет по иностранным делам рекомендовал утвердить Трейси послом США в России
Комитет по иностранным делам сената конгресса США рекомендовал утвердить кандидатуру Линн Трейси на пост посла Вашингтона в России, говорится в сообщении комитета в Twitter.
«На сегодняшней встрече мы утвердили назначение Линн Трейси нашим послом в России», — говорится в сообщении. Вопрос о назначении дипломата рассмотрит верхняя палата конгресса.
20 сентября Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Трейси на пост посла в России. Трейси работала в России в 2014-2017 гг. в качестве заместителя посла в Москве, а также занимала должность старшего советника по делам России в госдепартаменте. В 2019 г. Трейси была назначена послом США в Ереване.
Замглавы МИД Сергей Рябков также сообщил, что российская сторона дала согласие на назначение новым послом США в Москве Трейси. «Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад. Они анонсировали, что она выдвинута на эту должность, только что. А агреман мы дали», – сказал он.
Бывший американский посол Джон Салливан досрочно завершил свою работу на этой должности из-за рака, с которым боролась его жена Грейс Родригес. На следующий день после объявления об отставке Салливана она умерла. Бывший посол подчеркнул, что досрочное прекращение его полномочий никак не связано с российской спецоперацией или политикой администрации Байдена.
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