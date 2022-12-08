Комитет по иностранным делам рекомендовал утвердить Трейси послом США в России

Замглавы МИД Сергей Рябков также сообщил, что российская сторона дала согласие на назначение новым послом США в Москве Трейси. «Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад. Они анонсировали, что она выдвинута на эту должность, только что. А агреман мы дали», – сказал он.