«Единая Россия» проведет праймериз в том числе на новых территориях«Наш путь. Наша вера. Наши ценности» может стать слоганом кампании 2023 года
Партия власти начала готовиться к региональной избирательной кампании – 2023, которая, по подсчетам единороссов, охватит минимум 62,26 млн избирателей (без учета новых территорий). «Единая Россия» организует праймериз в четырех новых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) по отбору кандидатов в депутаты законодательных собраний. Об этом «Ведомостям» сказали двое собеседников в «Единой России».
Подготовка к этому первому этапу кампании обсуждалась 26 января на семинаре в «Единой России», сказали два собеседника в партии. По словам одного из источников «Ведомостей» в партии, в совещании по видеоконференцсвязи участвовали представители региональных отделений партии, а от новых территорий в том числе и вице-губернаторы по внутренней политике, к примеру недавно назначенный на эту должность в Запорожской области политтехнолог Сергей Толмачев.
Другой собеседник «Ведомостей» добавляет, что на совещании федеральное руководство ставило задачи отделениям в тех регионах, где пройдут выборы, презентовали календарь кампании и технические задания по подготовке к праймериз – ее первого этапа. «Единая Россия» всегда рассматривает предварительное голосование как «нулевую волну агитации», отмечает сенатор, заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.
Задача на праймериз, по его словам, – вовлечение 10% избирателей в регионах в участие в качестве избирателей. Планируется, что старт праймериз будет дан с 3 по 7 марта. До 28 марта будут образованы счетные участки. С 8 марта по 27 апреля будет проходить выдвижение кандидатов, с 8 марта по 21 мая – агитационный период. Регистрация избирателей состоится с 17 апреля по 26 мая.
Голосование на праймериз будет идти с 22 по 28 мая. Результаты определят 30 мая. Собеседник в «Единой России» уточняет, что почти во всех регионах во время праймериз смогут голосовать любые зарегистрировавшиеся избиратели вне зависимости от того, есть ли у них партбилет («первая модель»). В некоторых субъектах Федерации выборщиками смогут быть только члены партии («четвертая модель»), добавляет источник.
Перминов отметил, что предварительное голосование будет проходить в электронном формате. При этом пока до конца не определено, какая модель будет использоваться на новых территориях – «первая» или «четвертая».
Запуск праймериз на новых территориях необходим, учитывая вероятную перспективу проведения там в сентябре выборов заксобраний, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «И тогда для «Единой России» отбор кандидатов становится крайне ответственной задачей, поскольку нельзя допустить ни скандала, ни промаха. И весьма вероятна ставка на участников спецоперации с проведением кампании в патриотическом ключе», – добавляет он.
Идеология кампании
Во время праймериз «будет стоять задача опробовать новые подходы в смысловой, технологической, мобилизационной сфере, т. е. все методики, которые уже будут использоваться при подготовке кампании 2024 г.», говорит Перминов. «Мы дадим регионам «широкую смысловую рамку» и общие направления, а дальше они получат максимальную свободу по их адаптации к региональной повестке», – добавляет он.
Сенатор, замсекретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова пояснила, что до регионов довели несколько «идеологических линий», которым нужно следовать во время кампании 2023 г. Это «сплоченность» (по словам партийцев, «патриотизм, единство перестали быть абстрактными категориями»); «героизм», причем не только на фронте, но и в тылу; «забота и помощь»; «чувство стабильности» (повестка мира и развития); «сопричастность», которая связана в том числе с поддержкой новых территорий.
Слоганом предстоящей кампании может стать такой: «Наш путь. Наша вера. Наши ценности», говорит собеседник «Ведомостей». Для регионов будут определены перспективные темы и образы «с опорой на историю и архетипы», добавляет источник. Один из смыслов, которые хочет донести партия, то, что «Единая Россия» – «точка сборки пропрезидентского, народного большинства», а также что кандидатом от партии «может стать каждый» и что «это возможность послужить стране» в это «историческое» время.
Главной темой кампании при этом будет «развитие страны и стабильность, местная повестка», говорит источник в партии: «При этом продолжится и помощь мобилизованным, добровольцам, семьям военных». Регионам объяснили, что во время подготовки к кампании они должны «проявлять гибкость подходов», отметила Лантратова. Они, в свою очередь, должны ориентироваться в зависимости от ситуации, учитывая, что «смысловая матрица одна для всех».
Туровский считает, что в идеологии кампании «намечаются патриотические и социальные лозунги», что логично: «Можно говорить о попытке апробации партийной идеологии, адаптированной к текущим реалиям».
Что будет влиять на выборы 2023 г.
Собеседник «Ведомостей» в «Единой России» говорит, что в ходе выборов должна учитываться динамика проведения спецоперации, а также настроения электората в меняющихся социально-экономических условиях.
В партии предупредили региональные отделения о некоторых других рисках, которые возникают во время этой кампании. В частности, по словам источника «Ведомостей», до партийцев довели, что в 2023 г. будет «экватор» пенсионной реформы 2018 г., а также ее пятая годовщина. Именно 2018 год, когда было объявлено о повышении пенсионного возраста, стал для властей сложным в плане выборов – тогда три действующих губернатора и один врио не смогли избраться (в Хакасии, Владимирской области, Хабаровском крае и Приморье).
На эти исторические условия могут наложиться и другие обстоятельства. Во всяком случае, по словам источника в партии, нужно учитывать риск нарастания «критического давления» со стороны внешних источников, которые стремятся к разрушению «внутреннего согласия» и «подталкиванию сепаратизма», кроме того, сейчас опасна «взрывоопасная смесь» административных недоработок и сбоев в коммуникации с властью.
Нынешняя кампания станет тестом для партийного актива, в том числе с прицелом на дальнейшие выборы, где будет использоваться дистанционное электронное голосование.
Где найдут кандидатов
По словам Лантратовой, перед выборами в регионах растет необходимость в ЛОМах (т. е. лидерах общественного мнения. – «Ведомости»), причем не медийных, а нишевых, иногда неизвестных большому количеству граждан, зато работают с людьми. Партия в преддверии выборов должна стать «платформой», которая «поможет реализовывать инициативы» таких «новых лидеров», если они будут собирать предложения, комментировать инициативы и т. д. Кроме того, по ее словам, сейчас есть запрос на «живое общение», а не коммуникацию в онлайн-форматах.
Где пройдут выборы в парламенты
Выборы в заксобрания пройдут 10 сентября в 20 регионах, в том числе в четырех новых территориях. Депутатов гордум будут выбирать в 12 административных центрах.
Перед выборами «Единая Россия» запустит свой проект «ПолитСтарт» (правильно говорить о перезапуске проекта «ПолитСтартап». – «Ведомости») для поиска и обучения новых кандидатов. Теперь основой проекта будет «патриотическая смысловая рамка», говорит собеседник «Ведомостей». То есть для участия в нем будут искать людей, которые «проявили себя как патриоты в условиях спецоперации», говорится в презентации проекта, с которой ознакомились «Ведомости».
«ПолитСтарт» позиционируется как проект, направленный на обновление депутатского корпуса в регионах за счет тех, «кто своей работой и службой в трудное время был вместе со страной». Основными участниками проекта будут ветераны и участники спецоперации, волонтеры, помогающие на новых территориях, благотворители, военкоры, авторы «патриотических Telegram-каналов» и др. До 17 февраля планируется подготовить списки потенциальных участников, которые после обучения смогут принять участие в праймериз.
При этом, по словам Перминова, сам «ПолитСтарт» будет ориентирован на то, чтобы вовлечь в политику «максимальное число желающих», и не будет деления на участников спецоперации или волонтеров.
«Единой России» важно провести выборы этого года так, чтобы они воспринимались прологом президентской кампании, считает политолог Туровский: «Причем прологом успешным. От этого будет зависеть и реальная роль партии на выборах президента».