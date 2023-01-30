«Единая Россия» проведет праймериз в том числе на новых территориях

В партии предупредили региональные отделения о некоторых других рисках, которые возникают во время этой кампании. В частности, по словам источника «Ведомостей», до партийцев довели, что в 2023 г. будет «экватор» пенсионной реформы 2018 г., а также ее пятая годовщина. Именно 2018 год, когда было объявлено о повышении пенсионного возраста, стал для властей сложным в плане выборов – тогда три действующих губернатора и один врио не смогли избраться (в Хакасии, Владимирской области, Хабаровском крае и Приморье).