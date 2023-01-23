Парламенты ДНР и ЛНР будут избираться в сентябре 2023 года по партспискам

Парламенты ДНР и ЛНР будут избираться в сентябре 2023 года по партспискамВыборы в парламенты республик, вероятно, пройдут по партспискам
Выборы в заксобрание ЛНР будут проходить по партспискам, сказал «Ведомостям» близкий к администрации президента источник и подтвердил курирующий ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Аналогичным образом, вероятно, проведут выборы в ДНР, говорит первый. По словам Водолацкого, пропорциональная избирательная система в регионе будет закреплена региональным законом. Собеседник в заксобрании ДНР говорит, что порядок выборов будет прописан в законе, который еще не принят. Собеседник в Госдуме считает, что республики сделают ставку на выборы по партспискам.
Заксобрания, которые будут избраны 10 сентября 2023 г., должны будут утвердить в должности новых руководителей республик. Сейчас в качестве врио ими руководят Денис Пушилин (ДНР) и Леонид Пасечник (ЛНР).