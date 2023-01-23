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Парламенты ДНР и ЛНР будут избираться в сентябре 2023 года по партспискам

Выборы в парламенты республик, вероятно, пройдут по партспискам
Валентин Сергеев Александр Соколов
С принятием конституции ДНР как региона России 30 декабря 2022 г. количество депутатов заксобрания сократилось со 100 человек до 90 / Егор Алеев / ТАСС

Выборы в заксобрание ЛНР будут проходить по партспискам, сказал «Ведомостям» близкий к администрации президента источник и подтвердил курирующий ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Аналогичным образом, вероятно, проведут выборы в ДНР, говорит первый. По словам Водолацкого, пропорциональная избирательная система в регионе будет закреплена региональным законом. Собеседник в заксобрании ДНР говорит, что порядок выборов будет прописан в законе, который еще не принят. Собеседник в Госдуме считает, что республики сделают ставку на выборы по партспискам.

Заксобрания, которые будут избраны 10 сентября 2023 г., должны будут утвердить в должности новых руководителей республик. Сейчас в качестве врио ими руководят Денис Пушилин (ДНР) и Леонид Пасечник (ЛНР).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных