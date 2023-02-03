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Вучич не смог объяснить депутатам Скупщины план урегулирования в Косове

Специально назначенное для этого заседание закончилось потасовкой и обвинениями в предательстве
Николай Сергеев, Белград
Darko Vojinovic / AP Photo

Депутаты сербской Скупщины 2 февраля в течение 11 часов обсуждали с президентом Александром Вучичем так называемый «франко-германский» план по урегулированию ситуации в Косове. В ходе заседания несколько раз чуть было не дошло до драки с участием главы государства, звучали взаимные обвинения в «предательстве Сербии», а также требования внеочередных президентских выборов. Однако всех деталей предложенного франко-германского плана Вучич депутатам, несмотря на их требования, так и не раскрыл. Продолжение заседания назначено на сегодня.

Президент Сербии Александр Вучич пришёл в парламент объясниться с депутатами по поводу ситуации с Косовом, как и обещал в своём обращении к нации 23 января. Заседание Скупщины не могло пройти спокойно. Прямо перед его началом депутаты четырех правых оппозиционных фракций Скупщины заявили на специальной пресс-конференции что Вучич избран «для защиты Косова, а не для его сдачи», и выразили уверенность, что сейчас перед страной стоит выбор «между Вучичем и Сербией». Само заседание сразу же началось бурно – президент вышел на трибуну под аплодисменты депутатов-сторонников из правящей Сербской прогрессивной партии и под недовольный гул представителей правой оппозиции, которые развернули в зале плакаты с надписями «Нет ультиматуму!» (так они называют «франко-германский» план) и «Нет капитуляции!», под которой они подразумевают признание за Косовом права на членство в ООН, а также портреты косовского сербского политика Оливера Ивановича, убитого неизвестными в 2018 году. В причастности к этому преступлению оппозиционеры обвиняли окружение Вучича.

Рассказ Вучича о «франко-германском» плане быстро скатился в перебранку. Президент прошелся по своим январским тезисам о том, как представители «пяти могущественных стран» во главе с США «трижды повторили» ему, что «полны решимости» решить проблему Косова. А в случае если Вучич отвергнет предложенный проект, он получит не только приостановку евроинтеграции Сербии, но и санкции со стороны ЕС, включая отказ от инвестиций в страну. Среди пунктов плана Вучич назвал фактическое признание независимости Косово и построение двусторонних отношений как «между двумя субъектами международного права», а также отказ Сербии от попыток воспрепятствовать вступлению Косово в какие-либо международные организации. «Ты нас понял, Александр?» – процитировал Вучич одного из западных переговорщиков.

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После этого ситуация резко вышла из-под контроля спикера Скупщины Владимира Орлича. Правые оппозиционеры во главе с Бошко Обрадовичем зачитывали подписи известных в Сербии людей, выступающих «против плана», среди которых режиссёр Эмир Кустуриц и бывший премьер-министр страны Воислав Коштуница.

Оппозиция к этому моменту начала скандировать: «Косово – сердце Сербии» и депутаты повскакивали со своих мест. Начались взаимные обвинения со стороны депутатов и президента в «предательстве Косово», которые в итоге чуть не завершились настоящей потасовкой. Депутаты от Сербской прогрессивной партии даже окружили место, где сидел Вучич, на подмогу ему пришёл даже глава кабинета президента Ивица Койич. 

Конструктивного обсуждения больше не было. Депутаты, вместе с обвинениями, требовали от Вучича полного обнародования плана, чего он так и не сделал. Президент в ответ напоминал им об «освобожденных при их власти албанских преступниках». В итоге Орлич свернул заседание, объявив, что продолжит его 3 февраля утром. Всего схватка президента и депутатов продлилась с одним перерывом почти 11 часов.

Помимо давления правой оппозиции, которая требует, фактически, отвергнуть «франко-германский» план на Вучича давят и с противоположной стороны. Накануне заседания Скупщины группа сербских писателей, журналистов и общественников подписала воззвание, в котором утверждается что идея «воссоединения с Косово» является не только иллюзорной, но и опасной. Так как его реализация возможна только с помощью «новой войны», которая «драматически отбросит Сербию назад» и закроет ей путь к экономическому росту и модернизации. 

Профессор и депутат Скупщины Владета Янкович в эфире ток-шоу «За новостями» на сербском канал N1 предположил, что «Вучич никаких соглашений не подпишет». «Следующий акт будет уже в самом Косово. Возможно, речь будет идти об отставке Курти [глава правительства Косово Альбин Курти] через три или шесть месяцев под американским давлением. И создание объединения сербских общин в крае. И вот тогда наступит момент истины, когда надо будет идти в Скупщину и разговаривать», – полагает он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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