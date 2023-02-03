Вучич не смог объяснить депутатам Скупщины план урегулирования в Косове

Президент Сербии Александр Вучич пришёл в парламент объясниться с депутатами по поводу ситуации с Косовом, как и обещал в своём обращении к нации 23 января. Заседание Скупщины не могло пройти спокойно. Прямо перед его началом депутаты четырех правых оппозиционных фракций Скупщины заявили на специальной пресс-конференции что Вучич избран «для защиты Косова, а не для его сдачи», и выразили уверенность, что сейчас перед страной стоит выбор «между Вучичем и Сербией». Само заседание сразу же началось бурно – президент вышел на трибуну под аплодисменты депутатов-сторонников из правящей Сербской прогрессивной партии и под недовольный гул представителей правой оппозиции, которые развернули в зале плакаты с надписями «Нет ультиматуму!» (так они называют «франко-германский» план) и «Нет капитуляции!», под которой они подразумевают признание за Косовом права на членство в ООН, а также портреты косовского сербского политика Оливера Ивановича, убитого неизвестными в 2018 году. В причастности к этому преступлению оппозиционеры обвиняли окружение Вучича.