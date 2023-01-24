Вучич рассказал об угрозах для Сербии в случае отказа от диалога с Приштиной

Этому выступлению Вучича предшествовали два события: состоявшееся в тот же день закрытое совещание с правительством Сербии и прошедшая на прошлой неделе встреча с руководством возглавляемой им правящей Сербской прогрессивной партии (СНС). По данным сербских СМИ, консультации с однопартийцами Вучич проводил эмоционально. В частности, он якобы заявил о готовности уйти в отставку с поста лидера СНС и даже с президентской должности, если его решения по консультациям с «пятёркой» не будут поддержаны. Руководство Вучич готов был оставить тем, кто «может вести переговоры лучше» и считает, что нужно «разрушить страну экономически». Вслед за этим сразу несколько региональных отделений СНС и депутатов Скупщины объявили о полной поддержке Вучича, без руководства которого чуть ли не развалится страна.