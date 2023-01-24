Вучич рассказал об угрозах для Сербии в случае отказа от диалога с Приштиной

Вучич рассказал об угрозах для Сербии в случае отказа от диалога с ПриштинойОн вспомнил о судьбе Милошевича и об экономических санкциях
Президент Сербии Александар Вучич в специальном обращении к нации вечером 23 января дал понять, что пойдёт на переговоры с «большой пятёркой» стран ЕС во главе с Францией и Германией по поводу предложенного ими плана урегулирования ситуации в Косове. Он заявил, что Сербия стоит перед выбором: оказаться под санкциями ЕС и под угрозой вывода инвестиций, вспомнив при этом про бомбёжки Белграда 1999 г., либо пойти на переговоры с руководством Косова и проложить «единственно возможный» путь страны – в Евросоюз. Подробности он так и не раскрыл.
Этому выступлению Вучича предшествовали два события: состоявшееся в тот же день закрытое совещание с правительством Сербии и прошедшая на прошлой неделе встреча с руководством возглавляемой им правящей Сербской прогрессивной партии (СНС). По данным сербских СМИ, консультации с однопартийцами Вучич проводил эмоционально. В частности, он якобы заявил о готовности уйти в отставку с поста лидера СНС и даже с президентской должности, если его решения по консультациям с «пятёркой» не будут поддержаны. Руководство Вучич готов был оставить тем, кто «может вести переговоры лучше» и считает, что нужно «разрушить страну экономически». Вслед за этим сразу несколько региональных отделений СНС и депутатов Скупщины объявили о полной поддержке Вучича, без руководства которого чуть ли не развалится страна.
Встреча с правительством для публики была описана куда более сухо – по его итогам власти Сербии сообщили, что Вучич «проинформировал кабмин» об итогах переговоров с «пятёркой».
Выступая перед СМИ, президент фактически дал понять, что иного выхода, кроме как вступления в переговоры по плану урегулирования косовского кризиса, разработанному Францией и Германией, у Сербии нет. Он сообщил, что «как бы это они ни называли», Евросоюз «находится в состоянии войны». «И они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и, конечно, Сербия – это их двор, было, как они хотят», – сказал Вучич. По словам президента, он трижды слышал от переговорщиков из ЕС, что в случае отказа от диалога с Приштиной Сербия столкнётся с экономическими санкциями.
Далее Вучич описал, о какой именно цене вопроса идёт речь. По его словам, товарооборот только с Германией у Сербии составляет более 8 млрд евро в 2022 г. «Из этих денег платятся налоги, а из них – в том числе и пенсии», – подчеркнул президент. Он заявил, что европейские компании могут просто уйти из страны вместе со своими инвестициями. Вучич призвал не брать в расчёт аргументы о том, что европейский бизнес не захочет лишаться прибылей из Сербии, и напомнил про российский опыт, откуда, по его словам, после начала военной спецоперации «в течение 15 дней» ушло большинство европейских компаний.
Кроме того, Вучич заявил об угрозе прерывания процесса евроинтеграции и «комплексных мер в политическом и экономическом смысле».
Президент в связи со стоящим перед Белградом выбором даже вспомнил про руководившего страной до 2002 г. и умершего под международным судом в Гааге экс-президента Югославии Слободана Милошевича. Который, по его словам, «до последнего момента не верил», что «бомбы упадут» на Сербию. В ходе выступления Вучич несколько раз подчеркнул, что «единственный путь» для развития экономики и модернизации Сербии – это евроинтеграция, которая без решения проблемы Косова невозможна: «Без европейского пути мы были бы потеряны экономически и политически. И если бы мы были без него [этого пути], я бы не согласился руководить страной».
Вместе с тем, Вучич заявил, что позиция «пятёрки» далека от справедливости по отношению к Сербии: «На их взгляд, мы всегда неправы. А противоположная сторона может делать всё, что хочет, и будет за это поощряема». Вучич обвинил косовского премьера Альбина Курти в том, что он «умышленно вызывал» провокации в регионе в последние месяцы, а «только в этом году у нас было десять инцидентов».
В Косове с осени и правда неспокойно. Несколько раз сербские войска и спецназ частично признанной республики стягивались на север региона, где проживают, преимущественно, сербы, для того чтобы не допустить столкновений местных жителей. В частности, косовские власти отказывались признавать сербские автомобильные номера и официальные документы, а местные сербы в ответ выстраивали на улицах баррикады. Каждый раз напряженность снималась после вмешательства представителей ЕС. А в день выступления президента в регионе вновь была стрельба, в результате которой пострадал как минимум один серб.
Вучич не раскрыл практически никаких деталей плана урегулирования, предложенного «пятёркой», но заверил, что «знает, что для Сербии неприемлемо», и «ничего не подписывал»: «На документах нет даже моих инициалов». При этом сербский президент подчеркнул, что продолжит добиваться широких прав для сообщества сербских общин в Косове и возможности контроля над ними и финансирования их гражданских проектов – от школьного обучения до науки – со стороны властей Сербии.
Лично Вучич окончательного решения принимать единолично не собирается. «Я знаю, что буду делать от своего лица, а не от лица Сербии. От имени Сербии будут решать другие компетентные органы и, возможно, граждане», – заявил он. Местные политики уже сочли это намёком либо на возможность проведения в стране референдума по «косовскому вопросу», либо на внеочередные выборы президента страны в случае, если Вучич реализует своё неофициальное обещание партийцам.
Лидеры оппозиции Вучичу резко критикуют решение о переговорах по поводу плана «пятёрки». «Все, кто имеет хоть малейшую национальную гордость и ответственность по отношению к Сербии, кто понимает последствия возможного отказа от твердой позиции о необходимости сохранения Косова в Сербии, выслушал заявление президента республики с недоверием», – оценил выступления Вучича последних дней депутат скупщины от Новой демократической партии Милош Йованович. А лидер правой партии «Двери» Бошко Обрадович и вовсе призвал к давлению на власть с требованием отвергнуть «ультиматум ЕС», в том числе и с помощью уличных протестов.
Бывший глава МИД Сербии и один из организаторов свержения Милошевича Вук Драшкович выступил в поддержку принятия плана: «Любой другой сценарий был бы неблагоприятен для Сербии и сербов в Косове. Давайте вспомним трагический опыт и последствия всех планов, которые мы не приняли во время распада Югославии».
Президент Вучич пообещал, что «в ближайшие дни» пригласит «всех заинтересованных представителей парламентских групп» с тем, чтобы они смогли узнать о его дальнейших планах.