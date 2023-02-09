Путин обсудил ситуацию в Афганистане с советниками по безопасности стран Азии

В начале встречи Путин заявил, что сейчас в мире много конфликтного потенциала, в том числе и рядом с Россией – на украинском направлении. «Но это не снижает значимость ситуации в Афганистане. Для нас это было всегда важно, а сегодня важно вдвойне», – сказал он. «После бегства американских вооруженных сил из Афганистана ситуация там лучше не становится», – отметил Путин. В Афганистане активизируются международные террористические организации, в том числе и «Аль-Каида» (запрещена в РФ), которая наращивает потенциал, сказал президент. По его словам, Россию беспокоят попытки использовать ситуацию в Афганистане для того, чтобы «региональные государства расширяли или строили там свою инфраструктуру, которую собираются создавать под видом борьбы с международным терроризмом». «Хотя ничего из того, что требовалось бы для истинной борьбы с международным терроризмом, эти страны как раз и не делают», – считает он.