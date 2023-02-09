Путин обсудил ситуацию в Афганистане с советниками по безопасности стран Азии

Путин обсудил ситуацию в Афганистане с советниками по безопасности стран АзииПрезидент отметил активизацию международных террористических организаций в этой стране
Владимир Путин провел в Кремле встречу с секретарями советов безопасности различных стран по афганской проблематике. Кроме секретаря совбеза России Николая Патрушева и помощника президента Юрия Ушакова во встрече участвовали представители Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В начале встречи Путин заявил, что сейчас в мире много конфликтного потенциала, в том числе и рядом с Россией – на украинском направлении. «Но это не снижает значимость ситуации в Афганистане. Для нас это было всегда важно, а сегодня важно вдвойне», – сказал он. «После бегства американских вооруженных сил из Афганистана ситуация там лучше не становится», – отметил Путин. В Афганистане активизируются международные террористические организации, в том числе и «Аль-Каида» (запрещена в РФ), которая наращивает потенциал, сказал президент. По его словам, Россию беспокоят попытки использовать ситуацию в Афганистане для того, чтобы «региональные государства расширяли или строили там свою инфраструктуру, которую собираются создавать под видом борьбы с международным терроризмом». «Хотя ничего из того, что требовалось бы для истинной борьбы с международным терроризмом, эти страны как раз и не делают», – считает он.
Путин отметил, что гуманитарная ситуация в Афганистане обостряется – 4 млн человек нуждаются в срочной помощи. Особо он подчеркнул, что растет оборот наркотиков и увеличиваются посевные площади, в частности 80% опиатов мирового рынка – афганского происхождения. Президент России заявил, что ситуация очень сложная и «мы делаем все, чтобы решения были найдены». Россия установила контакты с руководством Афганистана, у которого есть планы по осуществлению крупных экономических проектов, что могло бы стабилизировать ситуацию в экономике Афганистана, добавил президент. Далее он предоставил слово Патрушеву и его коллегам. Остальная часть встречи прошла в закрытом для журналистов режиме.
Ранее в тот же день, 8 февраля, с секретарями совбезов встречался Патрушев. На этой встрече он призвал усилить взаимодействие стран по афганской проблематике и выразил надежду на участие в этом диалоге афганских представителей. Афганистан с сентября 2021 г. контролируется запрещенной в России террористической организацией «Талибан». На этой встрече Патрушев заявил, что власти Афганистана «пожинают плоды оставленного американцами хаоса, а ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует» (цитата по «РИА Новости»). Связано это, по его словам, с тем, что США, Великобритания и их союзники блокируют «незаконно замороженные ими афганские активы», вместо того что направить средства на гуманитарные нужды.
Позиция России в отношении решения о признании режима «Талибана» как представителя государства Афганистан не изменилась – оно должно быть принято коллективно, как минимум на уровне региона, говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Мохаммад Омар Нессар. Если бы это зависело только от России, она бы могла сделать соответствующий шаг, говорит эксперт. Но она сдерживается необходимостью достижения консенсуса со странами региона по талибскому вопросу, а его нет, напоминает Нессар. Из этого вытекает и отсутствие представителей талибов на сегодняшних мероприятиях в Москве, несмотря на ремарку Патрушева о надежде на будущее участие в соответствующих обсуждениях «афганских представителей». Причем на менее широких по составу участников мероприятиях «Талибан» иногда присутствует, отмечает востоковед. Движение в сторону признания должно быть двусторонним – от талибов ждут «эволюции», разрыва со старыми практиками, прекращения связей с рядом террористических группировок, говорит Нессар.
Проблемы миграции подразумевают бегство афганцев из своей страны, оказавшейся во власти «Талибана», но в основном это проблема в первую очередь Ирана, а не Центральной Азии – там созданы достаточные барьеры для этого, граница охраняется прочно, считает Нессар. В области же наркотрафика, производства наркотиков и посевов соответствующих культур, что упоминалось на сегодняшнем мероприятии, ситуация за два года владычества талибов особенно не изменилась – наблюдается скорее охлаждение внимания к этой проблеме, так как те же представители ООН сейчас сократили присутствие и не имеют точных данных о проблеме, заключает эксперт.
США вывели войска из Афганистана в конце августа 2021 г., что спровоцировало падение прозападной Исламской Республики Афганистан. Власть в Кабуле и на большей части территории страны захватили представители движения «Талибан», провозгласившие «восстановление» существовавшего в 1996–2001 гг. Исламского Эмирата Афганистан. Это государственное образование не признала ни одна страна – член ООН.
Условиями для возможного признания являются включение в состав правительства представителей всех этнонациональных групп страны, а также разрыв связей с другими террористическими группировками и защита прав и равенства женщин, чего «Талибан» до сих пор не сделал. Россия не признает новый режим в Кабуле, однако поддерживает с ним контакты – делегация «Талибана» присутствовала на ПМЭФ в 2022 г. Reuters в сентябре того же года сообщало со ссылкой на представителя талибов, что Москва договорилась с Кабулом о поставках в Афганистан бензина, дизеля, газа и зерна. Позже наличие такой договоренности с «афганской стороной» ТАСС подтвердил спецпредставитель президента по стране и директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.