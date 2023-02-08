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Патрушев назвал ситуацию в Афганистане стремительно деградирующей

Ведомости

Ситуация в Афганистане за 20 лет пребывания там американских войск стремительно деградирует. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе пятой встречи секретарей советов безопасности по афганской проблематике.

«Сегодня действующие кабульские власти по-прежнему пожинают плоды оставленного американцами хаоса, а ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

В частности, в период с 2001 по 2021 г. в Афганистане более чем в 40 раз увеличилось производство наркотиков. По словам Патрушева, именно американские военные способствовали распространению незаконного оборота наркотиков в стране.

Патрушев утверждает, что происходящее связано с тем, что США, Великобритания и их союзники препятствуют отправке средств на гуманитарные нужды и вместо этого блокируют «незаконно замороженные ими афганские активы». Вместе с тем часть этих средств зарезервированы для выплат компенсаций жертвам теракта, который произошел 11 сентября 2001 г., хотя Афганистан к этим событиям никак не причастен.

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США вторглись в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 г., а в августе 2021 г. после продолжительного вооруженного конфликта их войска были выведены из страны. После этого к власти в Афганистане пришли представители запрещенной в России террористической организации «Талибан». Новые власти ввели строгие законы шариата, большинство из которых коснулись женщин. Например, последним запретили работать вместе с мужчинами, заниматься спортом и обучать представителей противоположного пола, а девочкам — ходить в школу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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