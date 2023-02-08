Патрушев назвал ситуацию в Афганистане стремительно деградирующей

США вторглись в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 г., а в августе 2021 г. после продолжительного вооруженного конфликта их войска были выведены из страны. После этого к власти в Афганистане пришли представители запрещенной в России террористической организации «Талибан». Новые власти ввели строгие законы шариата, большинство из которых коснулись женщин. Например, последним запретили работать вместе с мужчинами, заниматься спортом и обучать представителей противоположного пола, а девочкам — ходить в школу.