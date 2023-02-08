Патрушев назвал ситуацию в Афганистане стремительно деградирующей
Ситуация в Афганистане за 20 лет пребывания там американских войск стремительно деградирует. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе пятой встречи секретарей советов безопасности по афганской проблематике.
«Сегодня действующие кабульские власти по-прежнему пожинают плоды оставленного американцами хаоса, а ситуация в социально-экономической сфере стремительно деградирует», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
В частности, в период с 2001 по 2021 г. в Афганистане более чем в 40 раз увеличилось производство наркотиков. По словам Патрушева, именно американские военные способствовали распространению незаконного оборота наркотиков в стране.
Патрушев утверждает, что происходящее связано с тем, что США, Великобритания и их союзники препятствуют отправке средств на гуманитарные нужды и вместо этого блокируют «незаконно замороженные ими афганские активы». Вместе с тем часть этих средств зарезервированы для выплат компенсаций жертвам теракта, который произошел 11 сентября 2001 г., хотя Афганистан к этим событиям никак не причастен.
США вторглись в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 г., а в августе 2021 г. после продолжительного вооруженного конфликта их войска были выведены из страны. После этого к власти в Афганистане пришли представители запрещенной в России террористической организации «Талибан». Новые власти ввели строгие законы шариата, большинство из которых коснулись женщин. Например, последним запретили работать вместе с мужчинами, заниматься спортом и обучать представителей противоположного пола, а девочкам — ходить в школу.